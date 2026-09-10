Apple présente le processeur A20 Pro gravé en 2 nm

Le nouveau système sur puce A20 Pro, officiellement présenté par Apple, marque un tournant majeur sur le marché des smartphones en adoptant pour la première fois la technologie de gravure en 2 nm. Selon ixbt.com, cette plateforme avancée devient le cœur des flagships de nouvelle génération : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le très attendu premier smartphone pliable, l'iPhone Duo. Ce processeur établit de nouveaux standards dans l'industrie mobile grâce à ses performances élevées et ses solutions technologiques de pointe. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'architecture de l'A20 Pro intègre un CPU à six cœurs, dont deux cœurs haute performance « Super Core » et quatre cœurs économes en énergie. Selon Apple, les cœurs Super Core sont 20 % plus rapides que les équivalents des SoC de génération précédente, tandis que les petits cœurs sont équipés d'accélérateurs neuronaux dédiés. Grâce à ces caractéristiques, Apple qualifie cette puce de processeur le plus rapide jamais conçu pour un smartphone, avec des performances dignes d'un ordinateur de bureau.

Graphismes et capacités d'IA

La partie graphique a été considérablement renforcée par un nouveau GPU à sept cœurs. Apple annonce une augmentation des performances de 40 % dans certains scénarios, une bande passante mémoire étendue et un doublement de la vitesse des calculs au format FP8, essentiels pour les tâches d'IA. Les capacités d'intelligence artificielle de la puce sont assurées par un sous-système dédié composé de deux processeurs neuronaux à 32 cœurs.

La bande passante mémoire a augmenté de 50 %, utilisant l'interface la plus large de l'histoire d'Apple. Parallèlement, selon ixbt.com, les ingénieurs ont entièrement repensé le système de refroidissement. La puce mémoire est désormais positionnée pour ne pas entraver la dissipation thermique, et la surface de la chambre à vapeur a été triplée par rapport à l'iPhone 17 Pro.

Nouveaux modules de communication et autonomie

L'augmentation de la teneur en graphite et en cuivre dans la conception a permis d'accroître les performances de 40 % lors de charges prolongées et de surpasser deux fois les résultats de l'iPhone 16 Pro en cas de throttling. De plus, Apple abandonne les solutions Qualcomm pour ses flagships au profit de son propre modem cellulaire C2. Ce modem améliore la vitesse de transfert des données tout en réduisant la consommation d'énergie de 15 %, tandis qu'une puce N1 dédiée gère le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.

L'association du processeur A20 Pro, plus économe, et des nouvelles batteries a considérablement prolongé l'autonomie des smartphones. Selon les données de présentation, l'iPhone 18 Pro peut lire des vidéos en continu jusqu'à 36 heures, et le modèle Pro Max jusqu'à 45 heures. Lors de tests simulant une utilisation quotidienne, les nouveaux appareils ont montré une autonomie respective de 24 et 30 heures sans recharge.