Les capacités de l'appareil photo du Honor Magic 9 Pro Max ont été dévoilées

La société Honor a révélé les capacités de son futur flagship, le smartphone Honor Magic 9 Pro Max. Selon Ixbt.com, Fan Fei, président de la gamme de produits de la marque, a officiellement publié les premières images démontrant les capacités de l'appareil photo du nouvel appareil. Cette présentation flash a suscité un grand intérêt parmi les passionnés de technologie, car le flagship devrait établir de toutes nouvelles normes en matière de photographie mobile et de vidéographie professionnelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Optique avancée et doubles capteurs de 200 MP

L'une des principales caractéristiques techniques du nouveau modèle Honor Magic 9 Pro Max est son système à double capteur de 200 MP. Selon cette solution, tant le module principal que l'appareil photo périscopique sont équipés de capteurs d'une telle haute résolution. Ces capteurs avancés ont été créés en étroite collaboration avec la célèbre société allemande ARRI, fabricant d'équipements cinématographiques, ce qui témoigne de la capacité de l'appareil à prendre des photos de niveau professionnel.

L'une des premières images publiées indique une distance focale équivalente (EFR) de 100 mm, tandis que la seconde montre une valeur de 500 mm. Il s'avère que l'image dans le second cas a été obtenue à l'aide d'un téléconvertisseur propriétaire spécial appelé G500, qui assure un zoom optique de 5,88x. Il est également prévu que le téléconvertisseur G200, offrant un zoom optique de 2,35x, soit proposé aux acheteurs.

Vidéographie professionnelle et stabilisation avancée

Le smartphone est adapté non seulement pour des photos de qualité, mais aussi pour une production vidéo de niveau professionnel. Il est rapporté que Honor a introduit la prise en charge d'ARRI LogC3 lors du tournage vidéo, ainsi que la possibilité d'effectuer des enregistrements 10 bits au format 4:2:2 APV. Cela ouvre la voie aux cinéastes et créateurs de contenu pour capturer des séquences avec une richesse de couleurs et une qualité professionnelles directement sur un appareil mobile.

L'appareil photo principal est équipé d'un système de stabilisation mécanique à cardan, qui a obtenu un angle de compensation allant jusqu'à 3 degrés et la certification CIPA 8.0. Honor souligne que la nouvelle technologie appelée TrueShift analyse l'image et, à l'aide de l'AI, prédit les mouvements jusqu'à 1000 fois par seconde. Cela permet d'éliminer efficacement les plus petites vibrations qui surviennent lors de la prise de vue à main levée.

La présentation officielle de ce flagship avancé, qui a attiré l'attention du monde technologique, est prévue le 28 septembre de cette année en Chine. Au cours de cette présentation, la société devrait également fournir des informations détaillées sur les autres caractéristiques techniques du nouveau smartphone et les dates de lancement sur le marché international.