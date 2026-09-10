Le nouveau patron d'Apple réactive la stratégie de Steve Jobs

John Ternus, le nouveau PDG d'Apple, a fermement réaffirmé lors de sa première présentation que l'iPhone resterait au cœur de la marque. Cette approche constitue une réponse clé aux doutes sur l'avenir des smartphones à l'ère de l'AI, marquant un tournant stratégique pour l'entreprise. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, lors de sa première présentation mercredi, John Ternus a déclaré que l'iPhone était le produit phare de l'ère de l'AI. Selon lui, aucun autre produit au monde ne remplit mieux le rôle de centre intellectuel personnel que l'iPhone.

Une interprétation moderne de la vision de Steve Jobs

Cette approche diffère considérablement de la politique de l'ancien dirigeant Tim Cook. À son époque, Tim Cook tentait d'expliquer aux analystes de Wall Street qu'Apple ne se résumait pas à un seul produit, l'iPhone. De plus, des articles critiques circulaient récemment sur le déclin des smartphones et la nécessité pour l'entreprise d'imaginer l'ère post-iPhone.

Cependant, en désaccord avec ces idées, John Ternus a placé l'iPhone au centre de sa nouvelle stratégie d'assistant intelligent. Cette vision devrait définir la direction de développement de l'entreprise pour les années à venir.

Analogies historiques et perspectives d'avenir

Si l'on regarde l'histoire de l'entreprise, Steve Jobs avait appliqué une stratégie similaire pour les ordinateurs Mac il y a 25 ans, en 2001. À l'époque, de nombreux observateurs prédisaient également la fin de l'ère des ordinateurs personnels.

Lors de la présentation Macworld New York, Steve Jobs s'était opposé aux prédictions pessimistes de l'époque, soulignant que les Mac ne perdraient pas leur importance, mais qu'ils entraient au contraire dans leur troisième grande ère. Si le Mac servait alors de hub numérique reliant divers appareils, John Ternus façonne aujourd'hui la même idée autour de l'iPhone.