«Il enregistre en secret !» : L'espionnage massif de 216 millions de téléviseurs LG révélé

Au lieu de faciliter la vie, les technologies modernes deviennent des outils dangereux qui envahissent la vie privée. Dans le domaine du journalisme IT indépendant et de l'expertise technologique, l'équipe de chercheurs Gamers Nexus a publié une enquête explosive sans précédent sur le géant mondial de l'électronique LG. Des tests techniques complexes ont prouvé que les Smart TV LG connectées au réseau domestique enregistrent chaque conversation des utilisateurs, même lorsque l'écran est éteint, et les envoient aux serveurs de la firme. Comment des chercheurs indépendants ont-ils mené ce combat héroïque contre un monopole corporatif pour protéger plus de 216 millions d'appareils dans le monde ? Comment les téléviseurs conservent-ils l'audio même sans connexion internet, quels autres gadgets sont surveillés et comment se protéger ?

Quand les Smart TV deviennent des espions dangereux

La vérité terrifiante derrière les Smart TV, vendues pendant des années comme des symboles de confort, a été révélée :

Une oreille derrière l'écran éteint : Les experts de Gamers Nexus ont démontré via des tests que le microphone reste actif même lorsque l'écran semble éteint, enregistrant les conversations environnantes en audio pur ;

Stockage local sans internet : Si le téléviseur est déconnecté du réseau, il stocke les données audio dans sa mémoire interne et les transmet directement aux serveurs de LG dès que la connexion est rétablie ;

Une menace de 216 millions d'appareils : Ce système d'espionnage logiciel concerne plus de 216 millions de téléviseurs dans le monde, ces modèles étant parmi les plus populaires sur le marché ;

Réseaux Wi-Fi voisins et gadgets ciblés : Le téléviseur scanne non seulement les téléphones, montres connectées, ordinateurs portables et tablettes du foyer, mais collecte également des données sur les réseaux ouverts des voisins.

« Comment tout a commencé ? » : L'avidité des entreprises et le business publicitaire sans limites

L'intrusion dans la vie privée des utilisateurs ne s'est pas produite du jour au lendemain :

La face sombre de la monétisation : Au-delà de la vente de téléviseurs, les grands fabricants ont commencé à générer des milliards en vendant chaque action des utilisateurs aux annonceurs ;

Système ACR (Automatic Content Recognition) : Un système a été développé pour analyser chaque seconde de ce qui est affiché à l'écran et utiliser l'IA pour diffuser des publicités ciblées ;

Consentements obtenus en douce : Ces mécanismes d'espionnage ont été habilement dissimulés derrière des contrats de licence interminables que les clients acceptent sans lire lors de la première configuration.

Le courage d'ingénieurs indépendants face à un géant milliardaire

Révéler ce secret colossal a exigé un dévouement total de la part d'ingénieurs et développeurs indépendants :

Une recherche indépendante de 70 000 dollars : L'équipe de Gamers Nexus, sans aucun sponsor, a investi plus de 70 000 dollars de fonds personnels pour décompiler les firmwares LG et briser les chiffrements pendant des mois ;

Un espion dans le réseau : Les chercheurs ont prouvé que plus de 38 appareils indépendants dans leurs bureaux — y compris les téléphones Samsung Galaxy et montres connectées du personnel — étaient détectés et surveillés par le téléviseur ;

La vérité éclate : Malgré les menaces potentielles et les pressions juridiques des entreprises, les chercheurs ont présenté la base de preuves complète sous forme vidéo au public.

« Lorsque vous achetez un téléviseur, il devrait être votre propriété, pas un espion corporatif qui surveille votre vie privée. Les utilisateurs doivent reprendre le contrôle de leurs appareils », ont souligné les auteurs de l'enquête.

Conseil pratique de sécurité : Comment museler votre téléviseur ?

Les experts de Gamers Nexus recommandent les mesures urgentes suivantes pour se protéger :

Déconnexion réseau : Si les fonctions Smart TV ne sont pas indispensables, déconnecter le téléviseur du Wi-Fi domestique est la mesure la plus fiable ;

Utilisation de boîtiers externes : Utiliser le téléviseur uniquement comme moniteur et privilégier des boîtiers multimédias (TV Box) open-source contrôlables pour internet et le contenu ;

Désactivation de l'espionnage dans les paramètres : Accéder au menu du téléviseur et révoquer tous les consentements liés à la « Commande vocale », à l'« Automatic Content Recognition (ACR) » et à la « Collecte de données publicitaires ».

Vous pouvez consulter la vidéo complète de l'enquête via ce lien : http://www.youtube.com/watch?v=6IFVTcM28KA

Avez-vous une Smart TV LG ou d'une autre marque chez vous ? Avez-vous déjà pensé que ces appareils pourraient écouter vos conversations familiales ? Êtes-vous prêt à déconnecter votre téléviseur d'internet pour préserver votre vie privée ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette enquête importante pour avertir vos proches !