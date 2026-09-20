Les smartphones Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max seront présentés le 23 septembre

Le géant technologique chinois Xiaomi a officiellement annoncé la tenue de sa grande conférence annuelle le 23 septembre de cette année. Lors de cet événement, les nouveaux fleurons de nouvelle génération, considérés comme l'une des plus grandes mises à jour de l'histoire de l'entreprise, les smartphones Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max, seront dévoilés au grand public. Selon ixbt.com, ces appareils devraient inaugurer une nouvelle ère dans l'industrie mobile. C'est ce que rapporte l'information Ixbt.com.

Selon les représentants de l'entreprise, les principales caractéristiques techniques des nouveaux modèles, notamment le processeur, les capacités de l'appareil photo et la qualité de l'écran, seront identiques. La différence majeure entre les appareils résidera uniquement dans la capacité de la batterie et les dimensions. Pour la première fois dans l'histoire des technologies mobiles, les smartphones seront équipés du tout dernier processeur basé sur une technologie avancée de 2 nm et reposant sur l'architecture GAA.

Performances avancées et système de caméra

Bien que Xiaomi garde encore secret le nom exact du nouveau chipset, selon les informations des initiés, la plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6 devrait être choisie comme cœur de l'appareil. Cela garantira une vitesse sans précédent pour les jeux mobiles et les tâches liées à l'AI.

Pour les photographes et les créateurs de contenu vidéo, les capacités optiques de l'appareil méritent une attention particulière. Les smartphones seront équipés de deux grands capteurs de 200 MP créés en collaboration avec les experts de Leica. L'un sera la matrice principale, tandis que l'autre servira de téléobjectif périscopique de haute qualité.

Écran et autonomie record

Le panneau avant de l'appareil est également riche en mises à jour importantes. Il utilise la technologie Super Pixel de nouvelle génération avec un système d'émission de lumière M11. Le fabricant souligne que le nouveau matériau vert augmente considérablement la luminosité tout en réduisant la consommation d'énergie. De plus, l'épaisseur du cadre autour de l'écran n'est que de 0,99 mm.

Les indicateurs de réserve d'énergie des smartphones constituent un véritable record. Grâce à la batterie GSR VIII de nouvelle génération contenant 32 % de silicium, le modèle Xiaomi 18 Pro sera équipé d'une batterie de 7000 mAh, tandis que la version Xiaomi 18 Pro Max sera le détenteur du record absolu de l'histoire de cette série avec une batterie de 8500 mAh.

Les appareils fonctionneront dès leur sortie de boîte avec le tout nouveau système d'exploitation Xiaomi Hyper OS4. De plus, l'écran universel supplémentaire situé sur le panneau arrière devrait bénéficier de fonctions plus pratiques et intelligentes. Lors de la présentation du 23 septembre, une série d'autres nouveaux produits sera également dévoilée aux côtés de ces fleurons.