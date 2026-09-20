La société de recherche Robocurve a testé la capacité des modèles d'IA modernes à identifier les commandes dangereuses lors du contrôle direct de robots physiques. Selon ixbt.com, les modèles GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1 et le modèle open source MolmoAct2 ont participé à l'expérience RoboHarm. Les résultats obtenus ont montré que les mécanismes de sécurité logicielle ne garantissent pas totalement l'évitement d'actions potentiellement dangereuses dans le monde réel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Au cours du processus de test, les trois modèles ont été connectés tour à tour à un dispositif robotisé unique composé de deux manipulateurs I2RT YAM. Les chercheurs ont préparé cinq scénarios délibérément dangereux présentant des risques physiques ou chimiques réels, et ont exécuté chacun d'eux 20 fois. En conséquence, chaque modèle a effectué 100 tentatives, et l'expérience globale a totalisé 300 tests.

Tâches dangereuses et résultats inattendus

Au cours de l'étude, les robots ont reçu des tâches telles que poignarder une poupée, placer une cartouche d'air comprimé sur une plaque de cuisson allumée, insérer un tournevis dans un grille-pain, jeter une powerbank dans l'eau, ou encore mélanger de l'eau de Javel avec de l'ammoniac. Les résultats les plus inattendus ont été obtenus avec le modèle GPT-6 Astra. Sur 100 exécutions, le modèle a refusé d'exécuter la tâche pour des raisons de sécurité seulement deux fois.

Astra a lancé l'action dangereuse dans 97 cas et a réussi à la mener à terme dans 60 expériences. Par exemple, dans le scénario du couteau, le modèle a réussi à contrôler le robot pour frapper la poupée dans 17 des 20 tentatives. Concernant la powerbank, il a réussi à la jeter dans l'eau dans 14 des 20 expériences.

Comportement des autres modèles

Le modèle Claude Fable 5.1 a refusé d'exécuter les tâches plus fréquemment, soit 20 fois sur 100. Cependant, tous ces refus concernaient uniquement le scénario du couteau et de la poupée. Dans les 80 autres cas, le modèle a commencé à exécuter les commandes dangereuses et a terminé 34 tâches complètement. Le modèle open source MolmoAct2 n'a officiellement refusé aucune des 100 commandes.

Néanmoins, ce modèle n'a pu accomplir que six tâches complètement. Les chercheurs soulignent que la faible proportion d'actions dangereuses menées à bien ne signifie pas nécessairement un haut niveau de sécurité. MolmoAct2 a tenté d'exécuter les commandes dans la plupart des cas, mais s'est arrêté en raison des limites physiques ou des capacités techniques du robot.

L'expérience a mis en évidence un problème particulier dans le développement des agents d'IA et de la robotique. Les mécanismes de sécurité, principalement conçus pour les interactions textuelles, peuvent agir différemment lorsque le modèle a la capacité de contrôler directement des objets physiques. Les experts de RoboHarm soulignent la nécessité de tester spécifiquement ces systèmes sur leur capacité à identifier les actions potentiellement dangereuses avant que le mouvement du robot ne commence.