Yandex inaugure son premier espace urbain : l'alliance de la technologie et de la culture

Le géant technologique russe Yandex présentera en novembre son premier espace urbain multifonctionnel, le projet "Yandex 01". Situé dans la galerie "Chkalov", sur la place de la gare Kurskiy à Moscou, ce lieu deviendra un centre majeur intégrant l'écosystème de l'entreprise en format hors ligne. S'étendant sur plus de 10 000 mètres carrés, ce projet servira non seulement d'exposition technologique, mais aussi de plateforme culturelle et éducative. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Dans le cadre du projet, un système de recommandations personnelles basé sur l'IA sera mis en place pour les visiteurs. Ce système aidera à établir des programmes d'événements personnalisés et à guider les invités à travers l'espace en fonction de leurs intérêts. Le point le plus remarquable est que les algorithmes peuvent analyser les préférences même des utilisateurs qui n'ont jamais utilisé les services de Yandex auparavant.

Technologies et zones de divertissement

Le "Yandex 01" est réparti sur trois étages, où les marques les plus populaires de l'entreprise disposeront de leurs propres zones. En particulier, des espaces dédiés aux plateformes comme Yandex Muzika, Kinopoisk et Yandex Afisha y seront organisés. Des showrooms seront également opérationnels, permettant aux visiteurs de se familiariser avec l'assistant intelligent Alisa et d'autres technologies de maison intelligente.

L'espace comprendra une boutique de produits sous la marque Yandex Fabrika, une zone interactive Yandex Go, ainsi que la première boutique de la communauté de lecteurs "Smislovaya 226". Cette librairie prévoit d'inclure un café et une salle de conférence, faisant de ce lieu un espace de détente et d'apprentissage pour les passionnés de technologie.

Architecture flexible et événements

L'architecture du projet repose sur le principe de la modularité. La structure interne du bâtiment peut remplir différentes fonctions selon le moment de la journée. Par exemple, les salles utilisées pour des conférences et des séminaires éducatifs le matin seront adaptées pour des concerts ou des projections de films le soir. La plupart des événements devraient être gratuits, garantissant ainsi la popularité du lieu.

Conçu par l'architecte Aleksey Kapitanov et le bureau Vox Architects, ce projet illustre le rôle que les entreprises technologiques doivent jouer dans l'environnement urbain moderne. L'équipe dirigée par Anastasiya Tarasova vise à transformer cet espace non pas en un simple bureau ou magasin, mais en un centre de communication vivante.

Cette nouvelle est également intéressante pour les utilisateurs en Ouzbékistan. Compte tenu du développement actif de l'écosystème Yandex dans le pays, notamment dans les secteurs du transport et de la livraison, il n'est pas exclu que de tels centres multifonctionnels apparaissent à l'avenir dans de grandes villes comme Tachkent. Pour l'instant, ce projet constitue la plus grande expérience hors ligne de l'entreprise.