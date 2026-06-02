Innovation révolutionnaire de Noctua et Carbice : des pads thermiques qui s'améliorent avec le temps

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Innovation révolutionnaire de Noctua et Carbice : des pads thermiques qui s'améliorent avec le temps

Le célèbre fabricant de systèmes de refroidissement Noctua a annoncé un partenariat à long terme avec Carbice, une entreprise américaine spécialisée dans les interfaces thermiques à base de nanotubes de carbone alignés verticalement. Dans le cadre de cet accord, Noctua deviendra le distributeur exclusif des produits Carbice pour le marché des PC assemblés par les utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le premier produit de cette collaboration sera le pad thermique Noctua NT-CP1AM5/4, conçu pour les processeurs AMD Ryzen avec sockets AM5 et AM4. Le nouveau produit devrait être présenté au public lors du salon Computex 2026, qui se tiendra à Taipei du 2 au 6 juin 2026.

Contrairement aux pâtes thermiques traditionnelles, cette solution utilise des réseaux de nanotubes de carbone placés entre deux couches de polymère. Les développeurs affirment que cette conception assure une conductivité thermique élevée, s'adapte parfaitement aux processeurs et réduit le risque de déplacement de l'interface thermique lors de l'installation.

La caractéristique principale de cette nouvelle technologie est que les propriétés du pad ne se dégradent pas avec le temps en raison du séchage ou des fissures. Au contraire, après de nombreux cycles de chauffe et de refroidissement, le contact entre les surfaces s'améliore. Les nanotubes de carbone s'adaptent progressivement à la microstructure de la surface, augmentant ainsi le taux de transfert thermique.

Noctua présente le NT-CP1AM5/4 comme une alternative idéale pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas renouveler périodiquement leur interface thermique. Les ventes devraient débuter en septembre 2026, bien que le prix de cette nouveauté n'ait pas encore été dévoilé.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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