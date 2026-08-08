Noctua mesure les boîtiers PC : des erreurs détectées

Le célèbre fabricant de systèmes de refroidissement Noctua s’est penché sur un problème sérieux du marché des boîtiers PC en mesurant concrètement des centaines de modèles. Selon ixbt.com, cette vérification a révélé que de nombreux fabricants indiquaient incorrectement sur leurs sites officiels les dimensions de l’espace réservé au refroidisseur CPU. Cette situation peut entraîner de sérieuses difficultés pour les utilisateurs lors de l’assemblage d’un ordinateur. Ixbt.com rapporte ce fait.

Origine du problème

Lors de l’achat de composants informatiques, leur compatibilité mutuelle est l’un des critères les plus importants. Lorsqu’on choisit un imposant refroidisseur CPU de type tour, sa hauteur doit notamment être compatible avec la largeur du boîtier. Sinon, le panneau latéral risque de ne pas fermer ou certains composants peuvent être endommagés.

Cependant, il est devenu courant que certains fabricants de boîtiers commettent des erreurs en présentant les caractéristiques techniques ou modifient légèrement les chiffres à des fins marketing. Selon les informations disponibles, Noctua a décidé de mener une vérification indépendante afin de résoudre précisément ce problème et de fournir aux acheteurs des données exactes.

Résultats de la vérification et erreurs détectées

Les spécialistes de l’entreprise, principalement connue pour ses refroidisseurs et ventilateurs haut de gamme, ont mesuré concrètement des dizaines de boîtiers parmi les plus populaires du marché. Noctua a ensuite lancé une section spéciale de compatibilité sur son site officiel. Les utilisateurs peuvent y sélectionner la marque et le modèle souhaités, connaître l’espace réellement disponible pour le refroidisseur CPU et vérifier sa compatibilité avec les produits de l’entreprise.

À ce jour, l’entreprise a mesuré plus d’une centaine de boîtiers et a constaté des erreurs dans les caractéristiques techniques de 56 d’entre eux. Le plus surprenant est que, dans certains cas, l’écart n’était pas de 1 ou 2 millimètres, mais bien de 5 ou 10 millimètres.

Des écarts favorables sur les boîtiers Corsair

Lors des tests des célèbres modèles 5000D, 4000D et Frame 4000D de Corsair , il s’est notamment avéré que leur espace réel était supérieur de 10 millimètres à la valeur annoncée. Par exemple, l’espace du Frame 4000D atteint 180 millimètres au lieu des 170 millimètres indiqués.

Ces millimètres supplémentaires peuvent être décisifs pour l’utilisateur final. Par exemple, pour utiliser un imposant refroidisseur comme le NH-D15 G2, qui mesure 168 millimètres, avec des modules de RAM plus hauts, il peut être nécessaire de relever légèrement le ventilateur avant. Dans ce cas, chaque millimètre à l’intérieur du boîtier joue un rôle important.