Le premier PC basé sur le « nouveau » processeur AMD Ryzen 7 4700LE est disponible

Un phénomène inhabituel s'observe sur le marché de l'informatique : AMD recycle d'anciennes technologies pour proposer de nouveaux produits à ses partenaires OEM. Les premiers PC complets équipés du processeur Ryzen 7 4700LE, récemment annoncé mais basé sur une architecture de 2019, sont apparus dans le commerce. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, bien que ce processeur ait été officiellement présenté le mois dernier, il repose sur la microarchitecture Zen 2. De telles démarches sont généralement entreprises par les fabricants pour écouler des stocks de puces anciennes ou créer des offres spécifiques pour le segment d'entrée de gamme. Le premier système complet équipé de ce processeur est proposé par la marque Qehi.

Ryzen 7 4700LE : Caractéristiques techniques et spécificités

Techniquement, le Ryzen 7 4700LE est presque identique au modèle Ryzen 7 4700G sorti en 2020. La différence principale réside dans le fait que sur ce nouveau modèle avec l'indice LE, l'iGPU (cœur graphique) est désactivé et la fréquence d'horloge est légèrement réduite. Le processeur dispose de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence maximale de 4,2 GHz. La mémoire cache L3 est limitée à 8 MB.

Il convient de noter que ces caractéristiques semblent modestes selon les standards actuels. Par exemple, sur le modèle Ryzen 7 3700X basé sur la même architecture Zen 2, la mémoire cache de troisième niveau était de 32 MB. Le TDP du Ryzen 7 4700LE est fixé à 65 W, et il est principalement destiné au segment des systèmes pré-assemblés (OEM).

Configuration du PC et prix

Le nouveau PC de la marque Qehi, apparu sur la plateforme Amazon, présente un design distinctif. L'appareil est logé dans un boîtier moderne de style « aquarium » et équipé de nombreux ventilateurs rétroéclairés. Les caractéristiques globales du système sont les suivantes :

Processeur : AMD Ryzen 7 4700LE ;

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB ;

Mémoire vive : 16 GB RAM ;

Stockage : 512 GB SSD.

Cette configuration est proposée au prix de 800 dollars sur le marché américain. Pour les utilisateurs, de telles solutions peuvent susciter un intérêt dans le segment des PC de jeu économiques, bien qu'un tel prix pour une technologie de 2019 semble un peu élevé.

Selon les experts, le Ryzen 7 4700LE sera vendu uniquement au sein de systèmes pré-assemblés et ne sera pas disponible à l'achat en tant que composant individuel. Cela témoigne de la volonté d'AMD d'optimiser l'utilisation de ses ressources existantes.