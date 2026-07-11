Honor présente la montre connectée Watch 6 Plus Motorcycle Edition pour les motards

·3·Technologie
Honor présente la montre connectée Watch 6 Plus Motorcycle Edition pour les motards

Le géant technologique chinois Honor a dévoilé une version spéciale de son nouveau produit, la Watch 6 Plus. Baptisé Motorcycle Edition, cet appareil a été créé en collaboration avec le célèbre pilote de moto Zhang Xue et sa marque ZX Moto. Le nouveau gadget se distingue non seulement par son design unique, mais aussi par ses fonctionnalités exclusives conçues pour les passionnés de moto. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la principale particularité de cette montre réside dans son logiciel et son apparence. Lorsque l'appareil est allumé, une animation spéciale avec le logo ZX Moto apparaît à l'écran, et les notifications sont accompagnées de sons rappelant le rugissement d'un moteur de moto. De plus, un système d'alerte de survitesse et un mode moto dédié ont été ajoutés pour les motards.

Spécifications techniques et capacités d'affichage

Techniquement, la Motorcycle Edition conserve tous les avantages du modèle standard Honor Watch 6 Plus. L'appareil est équipé d'un écran AMOLED de 1,46 pouces avec une luminosité maximale atteignant 3000 nits. Cette caractéristique permet de lire facilement les informations à l'écran par une journée ensoleillée, surtout en conduisant une moto. L'épaisseur du boîtier est de 10,8 mm et le poids n'est que de 41 grammes.

L'un des points forts de la montre connectée est son autonomie. La batterie de 1000 mAh peut tenir jusqu'à 35 jours en mode économie d'énergie et jusqu'à 17 jours en utilisation active. Si le GPS est activé en permanence, l'appareil fonctionne pendant 42 heures sans interruption. Il s'agit d'un indicateur crucial pour les voyageurs longue distance et les sportifs.

Suivi du sport et de la santé

La Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition prend en charge plus de 120 modes sportifs, dont 15 programmes professionnels. Par exemple, il existe un mode spécial pour les amateurs de badminton qui analyse la force et la vitesse des frappes, tout en tenant des statistiques de jeu. Le module GPS, qui prend en charge six systèmes satellitaires, assure une localisation précise.

Les fonctions de suivi de la santé sont également complètes :

  • Mesure continue de la fréquence cardiaque (ChSS) ;
  • Contrôle du taux d'oxygène dans le sang (SpO2) ;
  • Analyse des charges aérobies et anaérobies ;
  • Paiements sans contact via le module NFC.

L'appareil répond aux normes IP69 et 5 ATM pour la protection contre l'eau et la poussière, ce qui signifie qu'il est possible de nager avec ou de l'utiliser dans des conditions extrêmes. Les précommandes sont actuellement ouvertes en Chine. Le prix de cette version spéciale est d'environ 235 dollars, soit un peu plus cher que le modèle standard. Les ventes devraient débuter le 22 juillet de cette année.

HonorСмартватчТехнологияГаджетЗХ Мото
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Défaillances critiques découvertes dans le système de l'agence de cybersécurité américaine CISADéfaillances critiques découvertes dans le système de l'agence de cybersécurité américaine CISAAujourd'hui, 06:29Révolution dans l'énergie nucléaire : Ampera développe un réacteur sans ravitaillement pendant 30 ansRévolution dans l'énergie nucléaire : Ampera développe un réacteur sans ravitaillement pendant 30 ansAujourd'hui, 05:55La startup Phia, cofondée par la fille de Bill Gates, accusée de fraudeLa startup Phia, cofondée par la fille de Bill Gates, accusée de fraudeAujourd'hui, 05:28Révolution spatiale : Zenno Astronautics teste un moteur magnétique sans carburantRévolution spatiale : Zenno Astronautics teste un moteur magnétique sans carburantAujourd'hui, 05:20Xiaomi présente le révolutionnaire ensemble Mijia Washing and Drying Set Pro pour l'entretien du lingeXiaomi présente le révolutionnaire ensemble Mijia Washing and Drying Set Pro pour l'entretien du lingeAujourd'hui, 04:52Meta supprime une fonctionnalité controversée d'IA sur Instagram après les protestations des utilisateursMeta supprime une fonctionnalité controversée d'IA sur Instagram après les protestations des utilisateursAujourd'hui, 04:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance