Honor présente la montre connectée Watch 6 Plus Motorcycle Edition pour les motards

Le géant technologique chinois Honor a dévoilé une version spéciale de son nouveau produit, la Watch 6 Plus. Baptisé Motorcycle Edition, cet appareil a été créé en collaboration avec le célèbre pilote de moto Zhang Xue et sa marque ZX Moto. Le nouveau gadget se distingue non seulement par son design unique, mais aussi par ses fonctionnalités exclusives conçues pour les passionnés de moto. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la principale particularité de cette montre réside dans son logiciel et son apparence. Lorsque l'appareil est allumé, une animation spéciale avec le logo ZX Moto apparaît à l'écran, et les notifications sont accompagnées de sons rappelant le rugissement d'un moteur de moto. De plus, un système d'alerte de survitesse et un mode moto dédié ont été ajoutés pour les motards.

Spécifications techniques et capacités d'affichage

Techniquement, la Motorcycle Edition conserve tous les avantages du modèle standard Honor Watch 6 Plus. L'appareil est équipé d'un écran AMOLED de 1,46 pouces avec une luminosité maximale atteignant 3000 nits. Cette caractéristique permet de lire facilement les informations à l'écran par une journée ensoleillée, surtout en conduisant une moto. L'épaisseur du boîtier est de 10,8 mm et le poids n'est que de 41 grammes.

L'un des points forts de la montre connectée est son autonomie. La batterie de 1000 mAh peut tenir jusqu'à 35 jours en mode économie d'énergie et jusqu'à 17 jours en utilisation active. Si le GPS est activé en permanence, l'appareil fonctionne pendant 42 heures sans interruption. Il s'agit d'un indicateur crucial pour les voyageurs longue distance et les sportifs.

Suivi du sport et de la santé

La Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition prend en charge plus de 120 modes sportifs, dont 15 programmes professionnels. Par exemple, il existe un mode spécial pour les amateurs de badminton qui analyse la force et la vitesse des frappes, tout en tenant des statistiques de jeu. Le module GPS, qui prend en charge six systèmes satellitaires, assure une localisation précise.

Les fonctions de suivi de la santé sont également complètes :

Mesure continue de la fréquence cardiaque (ChSS) ;

Contrôle du taux d'oxygène dans le sang (SpO2) ;

Analyse des charges aérobies et anaérobies ;

Paiements sans contact via le module NFC.

L'appareil répond aux normes IP69 et 5 ATM pour la protection contre l'eau et la poussière, ce qui signifie qu'il est possible de nager avec ou de l'utiliser dans des conditions extrêmes. Les précommandes sont actuellement ouvertes en Chine. Le prix de cette version spéciale est d'environ 235 dollars, soit un peu plus cher que le modèle standard. Les ventes devraient débuter le 22 juillet de cette année.