Starcloud va effectuer le premier minage de Bitcoin dans l'espace

La startup américaine Starcloud, opérant avec le soutien de NVIDIA, a annoncé qu'elle deviendrait la première entreprise au monde à lancer le minage de Bitcoin en orbite terrestre d'ici la fin de l'année. Cette étape innovante devrait propulser les technologies spatiales et l'industrie des cryptomonnaies vers une nouvelle ère. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, des ASIC-miners spéciaux seront installés sur le satellite Starcloud-2, marquant la première mission commerciale de l'entreprise. Le PDG du projet, Philip Johnston, a souligné que son équipe deviendrait un pionnier absolu dans l'extraction de cryptomonnaies dans l'espace.

Centres de données spatiaux et IA

Initialement, Starcloud a été créée dans le but de concevoir des centres de données orbitaux spécialisés dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'entreprise développe rapidement le calcul de cryptomonnaies comme l'un de ses domaines les plus prometteurs.

Outre les dispositifs de minage spécialisés, ce satellite intégrera un cluster d'accélérateurs graphiques. Cela permettra d'exécuter non seulement des actifs numériques, mais aussi d'autres tâches complexes gourmandes en énergie dans l'espace.

Avantages du calcul orbital

Selon les experts, l'atout majeur du calcul spatial est la possibilité d'utiliser l'énergie solaire de manière quasi ininterrompue. Les problèmes de pénurie de terrain et d'infrastructures énergétiques auxquels sont confrontés les grands centres de données sur Terre ne concernent pas les stations orbitales.

D'après Philip Johnston, le minage de Bitcoin pourrait être l'un des scénarios les plus économiquement attractifs pour les technologies orbitales. En comparant le coût des équipements, par exemple, un accélérateur NVIDIA B200 consommant 1 kW coûte environ 30 000 USD, tandis qu'un ASIC-miner de même puissance ne coûte que 1 000 dollars.

Défis techniques et plans futurs

Cependant, la mise en œuvre du projet comporte des obstacles d'ingénierie sérieux. Une fois en orbite, il est impossible de réparer ou de remplacer le matériel, et dans le vide, les systèmes de refroidissement par air traditionnels ne fonctionnent pas. C'est pourquoi l'utilisation de radiateurs spéciaux et de systèmes de thermorégulation est nécessaire pour dissiper la chaleur.

Il est intéressant de noter que la page officielle de la mission Starcloud-2 ne mentionnait initialement ni Bitcoin ni les dispositifs ASIC, l'expérience de cryptomonnaie ayant été ajoutée ultérieurement au projet. Globalement, Starcloud prévoit de mener quatre missions orbitales pour tester la viabilité des centres de données spatiaux.