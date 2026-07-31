Le premier réseau de satellites pour la détection précoce des feux de forêt est entré en service

La première constellation de satellites au monde conçue pour détecter les feux de forêt à un stade précoce, avant qu'ils ne se propagent largement, a commencé ses activités. Selon ixbt.com, les trois premiers appareils de ce groupe en orbite, créés par la société Muon Space et nommés FireSat, ont été testés avec succès. Le nouveau système devrait constituer une étape cruciale pour localiser rapidement les incendies avant qu'ils ne prennent des proportions tragiques et pour les prévenir. C'est ce que rapporte informe .

Il est précisé que ce projet a été réalisé par Muon Space en coopération avec l'organisation à but non lucratif Earth Fire Alliance (EFA) et avec le soutien de Google. Dans le cadre de ces travaux, un prototype nommé Protoflight lancé en orbite a prouvé en pratique sa haute efficacité en collectant plus d'un million d'images multispectrales en un an. Notamment, cet appareil de test a également détecté avec succès un petit foyer d'incendie dans l'État de l'Oregon aux États-Unis, qui était passé inaperçu pour d'autres systèmes d'observation.

Capacités techniques et intelligence artificielle

Les premiers satellites du projet FireSat sont construits sur la plateforme Condor-M conçue pour l'orbite basse terrestre. Chaque appareil est équipé d'une caméra infrarouge multispectrale avancée fonctionnant simultanément dans six gammes. Cela permet de détecter de petites sources de chaleur sur une superficie d'environ 1,5 mètre carré et de voir les incendies à travers les nuages et la fumée. De plus, l'analyse de différents types de données permet de réduire considérablement les cas de fausses alertes.

Les satellites utilisent la plateforme Muon Halo pour traiter les données directement pendant le processus d'observation. Des éléments d'intelligence artificielle développés avec la participation de Google sont intégrés au système, dont les algorithmes comparent les nouvelles images obtenues avec des milliers d'images précédentes de la zone. En tenant compte des conditions météorologiques et d'autres paramètres importants, il est déterminé si l'anomalie thermique détectée est un véritable incendie, et les services sont alertés.

Plans futurs et importance écologique

Actuellement, les trois appareils FireSat ont la capacité de photographier les zones à haut risque d'incendie deux fois par jour. À l'avenir, Earth Fire Alliance et Muon Space prévoient d'étendre cette constellation à 50 satellites. Lorsque le système sera pleinement opérationnel, il sera possible de surveiller n'importe quel point de la surface terrestre toutes les 20 minutes. D'ici 2029, il est prévu de surveiller les zones les plus vulnérables toutes les heures.

Selon les experts, la création de telles technologies est liée au fait que l'échelle des feux de forêt s'élargit, qu'ils durent plus longtemps et qu'ils prennent un caractère violent. Selon les données du National Interagency Fire Center des États-Unis, au cours des premiers mois de cette année, des milliers d'incendies se sont produs dans le pays, endommageant des millions d'hectares de terres. Le nouveau réseau de satellites permettra de détecter les petits foyers à temps, d'orienter rapidement les services de secours et de réduire les dommages causés à la nature.