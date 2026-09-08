Xiaomi présente une nouvelle baignoire pour les pieds

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Xiaomi présente une nouvelle baignoire pour les pieds

Xiaomi, connue pour sa compacité et sa fonctionnalité, a dévoilé un nouvel appareil Mijia conçu pour le soin des pieds. Cette baignoire innovante intègre des fonctions de chauffage de l'eau, de massage en profondeur et de stérilisation moderne, offrant une relaxation de qualité pour les pieds fatigués après une longue journée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, l'une des caractéristiques principales de l'appareil est son système breveté de déshydratation et de désinfection. Un élément ultraviolet spécial est situé à l'intérieur du conduit d'eau, purifiant efficacement le liquide pendant sa circulation. Le fabricant souligne que ce niveau de stérilisation atteint 99,9 % et qu'il n'y a aucun risque de fuite de rayonnement ultraviolet.

Système de massage et de chauffage confortable

Le nouvel appareil est équipé de deux disques rotatifs recouverts de silicone qui imitent parfaitement les mouvements des mains lors du soin de la plante des pieds. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois modes ciblant les orteils, le talon et la voûte plantaire. Les éléments de massage sont conçus sans coutures ni fissures, ce qui les rend très faciles à nettoyer avec un simple rinçage à l'eau.

La hauteur de la baignoire est de 358 mm et sa profondeur interne est de 250 mm. Cette dimension permet d'immerger les pieds presque jusqu'au mollet. Le processus de chauffage rapide est assuré par un système DPS de 950 W, et la température peut être réglée avec précision de 35 à 48 °C par paliers de 1 °C.

Sécurité et commodités supplémentaires

Les ingénieurs de Xiaomi ont accordé une attention particulière à la sécurité de l'appareil. Selon Ixbt.com, la baignoire Mijia dispose d'un système de protection à sept niveaux, incluant la protection contre les fuites électriques, la surchauffe et le fonctionnement à sec. De plus, une prise de sécurité spéciale est capable de couper l'alimentation en seulement 0,1 seconde.

Pour plus de confort, l'appareil est équipé d'une minuterie réglable de 5 à 60 minutes, d'un panneau LED moderne et d'une fonction de mémorisation des derniers réglages. Des roulettes pour faciliter le déplacement, une vidange située en bas, un filtre amovible et un enrouleur de câble rendent l'utilisation quotidienne encore plus pratique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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