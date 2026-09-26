Les capacités de l'appareil photo du Honor Magic 9 Pro Max dévoilées

Lu Wei, ingénieur en chef du traitement d'image chez Honor, a publié sur ses réseaux sociaux des clichés uniques pris avec le nouveau smartphone phare. Selon ixbt.com, l'expert a partagé des photos de la pleine lune prises le soir avec le Honor Magic 9 Pro Max via un téléobjectif et des lentilles spéciales, louant le potentiel optique de l'appareil. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

Cette présentation et l'exposition des photos montrent que la marque Honor tente d'atteindre de nouveaux sommets dans le domaine de la photographie mobile. Dans sa déclaration, le représentant de l'entreprise a souligné la compétitivité et la supériorité technologique, confirmant son intention d'élargir davantage les capacités de prise de vue mobile de haute qualité.

Un ensemble d'accessoires de niveau professionnel

Auparavant, Honor avait montré le déballage d'une édition spéciale du smartphone Magic 9 Pro Max, révélant un ensemble d'accessoires inhabituels destinés aux utilisateurs. En plus du smartphone lui-même, la grande boîte contient deux objectifs externes, une coque spéciale et des éléments de fixation pour l'appareil photo.

Le fabricant présente cet ensemble comme une solution rapprochant au maximum l'expérience de travail avec un appareil photo professionnel par rapport à un appareil mobile classique. Cela devrait ouvrir de nouveaux horizons pour les photographes mobiles et les créateurs de contenu.

Objectifs innovants et caractéristiques techniques

La principale caractéristique de cet ensemble spécial est le Honor Mega Teleconverter, qui possède une distance focale équivalente de 500 mm. L'entreprise qualifie cette solution de premier produit de ce type utilisé dans l'industrie.

L'ensemble comprend également le compact Honor Thumb Teleconverter de 200 mm, conçu pour les processus de prise de vue mobile quotidiens. Ces deux objectifs permettent aux utilisateurs de capturer des objets à différentes distances avec une haute précision.

Le smartphone lui-même est proposé aux acheteurs dans des couleurs telles que Moss Green, Silver et Shadow Black. Les configurations de mémoire de l'appareil offrent également un large choix, les utilisateurs pouvant opter pour des versions de 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB et la plus élevée de 16 GB+1 TB.