Nouvelle fonctionnalité sur les smartphones Honor : MagicOS protège les données des utilisateurs

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Nouvelle fonctionnalité sur les smartphones Honor : MagicOS protège les données des utilisateurs

Honor a annoncé une fonctionnalité de « permissions virtuelles » dans la nouvelle version du système d'exploitation MagicOS, visant à protéger la confidentialité des utilisateurs. Cette innovation limite les demandes fréquentes d'accès aux données personnelles par les applications et renforce la sécurité. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le nouveau système surveille l'accès des applications aux informations sensibles telles que les messages, les journaux d'appels et les calendriers. Habituellement, les applications nécessitent des autorisations pour des fonctions telles que l'appareil photo, le microphone ou la localisation, ce qui peut entraîner des risques de fuite de données.

Lorsque les « permissions virtuelles » sont activées, si une application tente de lire des données sensibles comme l'historique des appels, le système lui fournit des données vides au lieu des informations réelles. Cela protège efficacement la vie privée de l'utilisateur.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les propriétaires d'appareils Honor doivent se rendre dans « Paramètres » > « Confidentialité et sécurité » > « Permissions virtuelles ». Il est possible d'y définir des restrictions individuelles pour chaque application.

Cette mise à jour est déployée à partir de la version MagicOS 10.0.0.160. La fonctionnalité devrait être disponible sur tous les smartphones Honor compatibles dans les semaines à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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