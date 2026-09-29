SpaceX dévoile de nouvelles images de la fusée Falcon Heavy

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SpaceX dévoile de nouvelles images de la fusée Falcon Heavy

SpaceX, entreprise reconnue dans le secteur aérospatial pour sa grande fiabilité, a publié des images inédites et détaillées de son lanceur super-lourd Falcon Heavy. Selon ixbt.com, ces vidéos et photos illustrent clairement l'envergure de l'immense engin situé dans le hangar du complexe de lancement historique LC-39A du Kennedy Space Center. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Les documents publiés montrent avec précision les 27 moteurs Merlin installés sur le corps de la fusée, composée de trois étages Falcon 9 assemblés. Pour les experts et les passionnés de technologies spatiales, ces images ont permis d'examiner de près la structure de l'un des exemplaires les plus puissants de l'ingénierie aérospatiale moderne.

Un historique de vols parfait

Le Falcon Heavy est remarquable non seulement pour sa puissance colossale, mais aussi pour ses statistiques de réussite, rares dans l'industrie spatiale. Depuis son vol inaugural en 2018, cette fusée a prouvé sa fiabilité de manière constante.

Selon les données sources, en septembre 2026, le lanceur super-lourd a accompli avec succès un total de 13 missions orbitales. Il est important de noter que tous les vols se sont terminés avec un taux de réussite de 100 %.

Nouveaux objectifs et plans futurs

Cet indicateur témoigne du haut potentiel des ingénieurs de SpaceX. Aucun accident n'a été enregistré au cours de tous les vols effectués, et aucune situation d'urgence n'est survenue lors de la mise en orbite de la charge utile.

Le dernier vol réussi du Falcon Heavy a eu lieu le 30 août de cette année. Au cours de cette mission, le tout dernier télescope spatial de la NASA, le Nancy Grace Roman Space Telescope, a été mis en orbite avec succès.

Les projets de l'entreprise pour un avenir proche sont tout aussi ambitieux. Selon les rapports, le prochain vol de la fusée Falcon Heavy est prévu pour le 2 octobre de cette année, avec pour objectif la mission classifiée NROL-97.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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