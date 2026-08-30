SpaceX Falcon Heavy a lancé avec succès le nouveau télescope Nancy Grace Roman dans l'espace

SpaceX, leader de l'industrie aérospatiale, a placé avec succès en orbite le télescope spatial Nancy Grace Roman, l'un des observatoires astronomiques de nouvelle génération de la NASA. Cette étape scientifique majeure ouvre des perspectives immenses pour étudier les aspects les plus mystérieux de l'univers, notamment la nature de l'énergie noire et les exoplanètes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, la fusée lourde Falcon Heavy a décollé le 30 août depuis le pas de tir LC-39A du centre spatial Kennedy en Floride, à l'heure prévue. Il est à noter que la fusée a été lancée avec succès dès la première tentative, sans aucun retard. Ce vol marque le treizième succès de Falcon Heavy, confirmant une fois de plus la fiabilité de l'entreprise.

Détails techniques et manœuvres spatiales

Pendant le processus de lancement, la structure de la fusée a fonctionné avec une précision habituelle. Après le décollage, les deux boosters latéraux du Falcon Heavy se sont séparés du bloc central et ont effectué avec succès leurs manœuvres de retour sur Terre. Les deux blocs ont atterri en toute sécurité à la base de la Space Force américaine à Cape Canaveral, bien que le bloc central n'ait pas été récupéré lors de cette mission.

Après avoir placé le télescope sur l'orbite initiale, l'étage supérieur de la fusée a rallumé son moteur pour établir la trajectoire requise. Les spécialistes de SpaceX ont confirmé que toutes les étapes se sont déroulées normalement. La séparation de l'observatoire a eu lieu environ 31 minutes après le lancement.

Objectifs scientifiques et opportunités immenses

La destination finale du télescope Roman est le voisinage du deuxième point de Lagrange (L2) du système Soleil-Terre, situé à environ 1,5 million de kilomètres de notre planète. Actuellement, le célèbre télescope spatial James Webb opère également efficacement dans cette zone. Le nouvel observatoire est conçu pour des relevés à grande échelle de l'univers, l'étude de la nature de l'énergie noire, la recherche d'exoplanètes et l'étude de l'évolution des étoiles et des galaxies.

Selon la NASA, l'un des principaux avantages du nouveau télescope est son champ de vision extrêmement large. En une seule séance, Roman est capable de couvrir une zone du ciel environ 100 fois plus grande que celle du télescope Hubble. Il peut également effectuer des relevés du ciel plus de 1 000 fois plus rapidement que Hubble.

Perspectives des recherches futures

Dans le cadre du programme scientifique principal, les chercheurs prévoient de collecter des données uniques sur plus de 2 milliards de galaxies. En un mois d'observation de la Voie lactée, Roman pourrait recenser jusqu'à 20 milliards d'étoiles, créant ainsi le plus grand catalogue d'objets astronomiques.

À titre d'information, le télescope porte le nom de Nancy Grace Roman, la première astronome en chef de la NASA, qui a joué un rôle immense dans le développement de l'astronomie spatiale et a reçu le titre honorifique de « mère de Hubble ». La mission principale de Nancy Grace Roman est prévue pour cinq ans après le début des travaux scientifiques, et la NASA envisage de prolonger cette durée de cinq ans supplémentaires si l'observatoire fonctionne correctement.