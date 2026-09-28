Le vaisseau spatial Starship atteint l'orbite pour la première fois de l'histoire

Une nouvelle page de l'histoire de l'astronautique a été tournée : la fusée super lourde Starship de SpaceX a franchi une étape cruciale lors de son dernier vol d'essai. Selon ixbt.com, le vaisseau spatial Starship S41 a réussi à atteindre l'orbite pour la première fois, malgré une défaillance des moteurs. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Ce test constitue le quatorzième vol consécutif pour SpaceX. L'objectif principal fixé aux experts était de placer le vaisseau sur une trajectoire orbitale. Bien que des difficultés techniques et des pannes de moteur aient été observées pendant le vol, l'équipe d'ingénieurs a atteint le résultat escompté.

Tests techniques pendant le vol

Au début du vol, l'un des moteurs Raptor du booster super lourd Super Heavy est tombé en panne. Cependant, cela n'a pas empêché la séparation réussie des étages ni l'amerrissage en douceur du booster. Par la suite, le booster a explosé comme prévu, ce qui est considéré comme une procédure normale selon le programme d'essai.

Peu de temps après, un moteur à vide du vaisseau Starship s'est également arrêté. Malgré cela, environ 25 minutes après le décollage, les experts de SpaceX ont effectué une seconde impulsion et le vaisseau a atteint avec succès l'orbite prévue.

Étapes futures

Actuellement, le vol du vaisseau spatial Starship S41 se poursuit. Selon les informations fournies par la source, le vaisseau se déplace à une altitude d'environ 275 kilomètres et à une vitesse supérieure à 26 000 km/h.

Ce test réussi constitue une étape importante dans les projets de l'humanité pour l'exploration spatiale future et les voyages vers d'autres planètes. Les ingénieurs de SpaceX analyseront les données recueillies pour rendre les futurs vols encore plus sûrs et efficaces.