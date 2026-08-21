Elon Musk prévoit de lancer 30 Starship par jour d’ici 2030

Le président de SpaceX, Elon Musk, a annoncé ses ambitieux projets visant à accroître considérablement l’ampleur des vols spatiaux dans les prochaines années. Selon lui, l’entreprise a pour objectif de lancer la fusée Starship dans l’espace 30 fois par jour d’ici 2030. Toutefois, l’entrepreneur reconnaît que même ce chiffre impressionnant reste très faible comparé au nombre quotidien de vols commerciaux. Ixbt.com rapporte cette information.

Selon ixbt.com, SpaceX travaille activement à augmenter sa production et la fréquence de ses vols. En 2024, Elon Musk avait déjà annoncé son intention de produire jusqu’à 1 000 vaisseaux Starship par an. Au début de 2026, des spécialistes ont également discuté de la possibilité de lancer ce lourd vaisseau spatial plus d’une fois par heure.

Innovations et essais techniques

L’entreprise travaille actuellement activement sur ses prochains prototypes. Récemment, un nouveau prototype baptisé Starship Ship 40 a été transporté avec succès jusqu’aux côtes de l’île Christmas. Elon Musk a ensuite partagé sur les réseaux sociaux de nouvelles photos de l’appareil avec le public.

L’une des principales tâches des ingénieurs de l’entreprise consiste à mettre en pratique des technologies réutilisables. Selon Elon Musk, SpaceX prévoit dès les prochains mois de rattraper en vol le Starship revenant sur Terre à l’aide d’une tour de lancement spéciale. Cela accélérerait considérablement la récupération des éléments du vaisseau spatial.

Perspectives d’avenir

La mise en œuvre concrète de ces projets ambitieux devrait provoquer un profond bouleversement dans l’industrie spatiale. Si tous les essais se terminent avec succès, le premier vol répété d’un Starship réutilisable pourrait avoir lieu fin 2026 ou début 2027. Cela ferait entrer l’exploration spatiale dans une nouvelle ère de rapidité.

Même si 30 vols quotidiens semblent peu nombreux par rapport à l’aviation, il s’agit d’une avancée sans précédent dans l’histoire de l’astronautique. Grâce à ses fusées réutilisables, SpaceX veut non seulement réduire le coût des vols orbitaux, mais aussi créer l’infrastructure nécessaire à des expéditions vers d’autres planètes.