La présentation annuelle à venir d'Apple est devenue l'un des événements les plus attendus du monde technologique ces dernières années. Prévu pour le 9 septembre, cet événement revêt une grande importance, non seulement en raison des nouveaux gadgets, mais aussi dans le contexte des changements de direction de l'entreprise. Selon ixbt.com, les utilisateurs peuvent s'attendre à une série de nouveaux appareils, dont le premier smartphone pliable de l'histoire de la marque. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le premier iPhone pliable et ses caractéristiques techniques

Plus de cinq ans après que Samsung a présenté son premier téléphone pliable, Apple entre également sur ce marché. Selon l'initié Mark Gurman de Bloomberg, le nouvel appareil aura un design de très haute qualité, se glissera facilement dans une poche et se transformera en un écran large de type iPad une fois ouvert. Le smartphone devrait être équipé d'un écran externe de 5.5 pouces et d'un écran de 7.8 pouces une fois déplié.

Afin de préserver la compacité de l'appareil, les ingénieurs ont procédé à certaines réductions. Selon ixbt.com, ce modèle sera dépourvu de téléobjectif et se limitera à un double système de caméra principale et ultra grand-angle. De plus, pour économiser de l'espace, la technologie Face ID serait abandonnée au profit d'un capteur Touch ID intégré au bouton latéral.

Le smartphone pliable prendra en charge un mode multitâche permettant aux utilisateurs d'ouvrir et d'utiliser deux applications côte à côte. Bien qu'il ressemble à une petite tablette une fois ouvert, il fonctionnera sous iOS et non sous iPadOS. Plus important encore, la marque de pliure visible au centre de l'écran, rencontrée par d'autres fabricants, serait presque invisible sur l'appareil Apple.

Politique tarifaire et autres appareils attendus

Une telle technologie innovante ne sera certainement pas bon marché. Selon les sources, le prix du nouvel iPhone pliable pourrait dépasser les 2000 USD. Bien que ce prix puisse sembler élevé pour beaucoup, il reste inférieur à celui du casque Apple Vision Pro à 3500 USD. Les premiers utilisateurs ayant testé l'appareil ont souligné une impression générale positive.

La présentation de septembre ne se limitera pas au téléphone pliable. Selon ixbt.com, la nouvelle génération d'écouteurs AirPods, des enceintes HomePod et des nouveautés concernant la gamme iPhone 18 devraient également être annoncées. Contrairement à ses habitudes, Apple devrait lancer d'abord les modèles haut de gamme comme l'iPhone 18 Pro et Pro Max, tandis que l'iPhone 18 standard sortirait six mois plus tard.