Une vidéo montrant des AirPods avec caméra découverte dans une mise à jour de macOS

Apple préparerait ses futurs produits, notamment des écouteurs AirPods dotés d’une caméra intégrée. Selon MacRumors, une vidéo dédiée à ce gadget a été retrouvée dans le code de la dernière mise à jour de macOS. Cette découverte suscite un vif intérêt dans le monde de la technologie et laisse penser que la présentation de ces nouveaux écouteurs approche. Techcrunch.com rapporte cette information.

La vidéo montre un homme tenant un livre et échangeant avec l’assistant Siri à partir d’informations visuelles. La narration précise que la fonction Visual Intelligence permet d’analyser l’environnement et d’enregistrer les éléments intéressants. Cette fonctionnalité permettrait à l’utilisateur d’observer des objets directement via la caméra des écouteurs et d’obtenir des réponses à leur sujet.

Détails techniques et logiciels

L’étude du code logiciel a également révélé des messages d’alerte indiquant que la caméra des écouteurs est obstruée. Si des cheveux ou un autre élément recouvrent la caméra, le système en informe l’utilisateur. Bloomberg avait précédemment rapporté qu’Apple se trouvait dans la phase finale des tests d’un tel appareil.

Selon les sources, les modèles d’AirPods équipés d’une caméra ressembleraient extérieurement aux AirPods Pro 3, mais leur tige serait légèrement plus longue. Un voyant LED dédié serait également prévu pour indiquer que des données sont transférées vers des services cloud. Cette fonction jouerait un rôle important dans la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.

Concurrence sur le marché et date de sortie

Actuellement, d’autres gadgets, comme les Ray-Ban Meta Glasses, le pendentif Looki et les lunettes intelligentes Rokid, proposent déjà des fonctions similaires. Cette initiative d’Apple pourrait s’inscrire dans une stratégie visant à intégrer l’intelligence du monde réel à d’autres appareils avant le lancement de ses futures lunettes intelligentes autonomes.

Bloomberg avait précédemment indiqué qu’Apple prévoyait de lancer ces nouveaux écouteurs au premier semestre 2026. Toutefois, alors qu’une nouvelle version de Siri est attendue en septembre, l’entreprise pourrait présenter ces écouteurs équipés d’une caméra en même temps que les principales mises à jour de ses systèmes d’exploitation.