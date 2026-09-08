La légendaire série Asha de la marque Nokia fait son retour sur Android

HMD Global a officiellement relancé la célèbre marque Asha, autrefois utilisée par Nokia pour ses appareils mobiles abordables. Selon Ixbt.com, le premier nouvel appareil de la série ressuscitée, le smartphone HMD Asha 305, a été présenté. Ce gadget attire l'attention en tant qu'appareil simple et économique fonctionnant sous Android moderne, tout en s'éloignant de l'approche traditionnelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Au début des années 2010, les appareils Nokia Asha occupaient le segment intermédiaire entre les téléphones à touches simples et les smartphones plus coûteux. HMD tente désormais de transposer ce concept sur la plateforme Android moderne. Grâce à sa simplicité et son efficacité, ce nouveau smartphone devrait particulièrement intéresser les utilisateurs des marchés émergents.

Spécifications techniques et fonctionnalités

L'appareil est équipé d'un écran IPS de 5 pouces avec une résolution de 854 × 480 pixels. La partie matérielle du smartphone repose sur un processeur Unisoc T137. Le modèle dispose également de 2 GB de RAM et de 16 GB de stockage interne, ce qui est suffisant pour les tâches quotidiennes les plus basiques.

Le modèle Asha 305 se distingue également par la simplicité de ses caméras. L'appareil photo principal et la caméra frontale sont tous deux dotés de capteurs de 2 MP. L'épaisseur de l'appareil est de 10,2 mm pour un poids de 145 grammes. Au lancement, les acheteurs pourront choisir entre des coloris noir et vert vif.

Autonomie et logiciel

Le smartphone est alimenté par une batterie de 2500 mAh et prend en charge une charge de seulement 5 W. Cependant, grâce à des composants économes en énergie, le fabricant promet jusqu'à 32 heures d'autonomie avec une seule charge.

Côté logiciel, l'appareil fonctionne sous Pulse OS, un système d'exploitation basé sur Android. L'un des points les plus importants est l'absence des services Google et du Google Play Store. À la place, HMD propose son propre catalogue d'applications, incluant des versions allégées comme TikTok.

Pour l'instant, le prix exact et la date de sortie du smartphone HMD Asha 305 n'ont pas été annoncés. La société devrait communiquer ces informations prochainement.