Le fonds Scaleup Europe s’attaque à la souveraineté technologique de l’Europe

La Commission européenne a annoncé le lancement complet du fonds Scaleup Europe, doté de 5,7 milliards de dollars (5 milliards d’euros), avec de premiers investissements prévus dans les prochaines semaines. Selon ixbt.com, cette initiative constitue une étape importante pour soutenir les start-up en phase de croissance dans l’Union européenne et empêcher leur départ à l’étranger. C’est ce que rapporte Techcrunch.com .

Le premier accord du fonds a été conclu le jour même de l’annonce avec ICEYE, une entreprise finlandaise spécialisée dans le renseignement satellitaire. Cette start-up, actuellement valorisée à plus de 11 milliards de dollars, est devenue la première entreprise à bénéficier du soutien de Scaleup Europe lors d’un tour de table Series F. Le directeur général d’ICEYE, Rafal Modrzewski, a souligné que les technologies spatiales devenaient une infrastructure essentielle pour les gouvernements, ajoutant que ce fonds permettrait aux entreprises de ne plus être obligées de quitter l’Europe pour rivaliser à l’échelle mondiale.

Une étape pour préserver la souveraineté technologique de l’Europe

Renforcer l’indépendance économique et technologique de l’Europe figure parmi les principaux objectifs du fonds. Si la région ne rencontre pas de difficultés à faire émerger de jeunes talents et des entreprises technologiques performantes à leurs débuts, le financement de dernière étape nécessaire pour les transformer en leaders mondiaux doit souvent être recherché à l’étranger. C’est pourquoi la Commission européenne a créé ce vaste fonds public-privé afin de combler cette lacune.

Contrairement aux programmes gérés par les institutions européennes traditionnelles, Scaleup Europe est soutenu par des investisseurs privés et dirigé par EQT, une société de gestion d’actifs sélectionnée dans le cadre d’un appel d’offres ouvert. Des sociétés d’investissement de premier plan telles qu’Eurazeo, Northzone, Vitruvian Partners et Atomico étaient également candidates à ce mandat.

Orientations futures et volume du financement

Le directeur général d’EQT, Per Franzen, a souligné l’importance historique de cette initiative pour l’Europe. Selon lui, la mission principale consiste à transformer des entreprises performantes à leurs débuts en leaders mondiaux tout en préservant leurs racines européennes. La Commission a donné au gestionnaire du fonds un large mandat pour investir dans les domaines stratégiques suivants :

Technologies de pointe (Deep tech)

Sciences de la vie et biotechnologies

Technologies propres et énergie

Fabrication avancée, robotique et semi-conducteurs

Technologies numériques et industrie spatiale

Le montant actuellement levé par Scaleup Europe n’est pas connu avec précision, mais sa première clôture a été réalisée grâce à un investissement de 1 milliard d’euros de la Commission européenne (environ 1,15 milliard de dollars) et au soutien d’investisseurs institutionnels réunis dans toute l’Europe. Avec plus de 300 millions de dollars d’actifs sous gestion, EQT continuera de conduire le fonds vers ses objectifs finaux de financement en y investissant une part importante de ses propres capitaux.