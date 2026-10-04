Broadcom entre en concurrence avec NVIDIA sur le marché de l'IA

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Broadcom entre en concurrence avec NVIDIA sur le marché de l'IA

À une époque où les technologies d'IA évoluent rapidement, la lutte pour le leadership sur le marché s'intensifie. Bien que NVIDIA soit récemment reconnu comme le leader incontesté dans ce domaine, un concurrent sérieux capable de fragiliser son monopole vient d'apparaître. Selon ixbt.com, Broadcom a conclu un accord avec le géant sud-coréen Samsung sur les prix des puces mémoire, s'alignant sur les conditions de NVIDIA. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Il est bien connu que la production de processeurs d'IA modernes nécessite d'énormes volumes de ressources mémoire spécialisées. De tels prix préférentiels ne sont pas faciles à obtenir. Cela indique que Broadcom prévoit de vendre massivement ses produits dans un avenir proche, notamment ses puces TPU (processeurs d'IA) personnalisées. Obtenir de telles conditions favorables auprès des fournisseurs de mémoire témoigne de commandes à grande échelle sur le marché.

Partenariat majeur avec Anthropic

Parmi les principaux clients de Broadcom figure la célèbre société Anthropic dans le secteur de l'IA. Selon les prévisions des experts, Anthropic devrait devenir le plus gros client de Broadcom d'ici 2027. Cette entreprise prévoit d'étendre ses capacités de calcul sur la base des puces TPU produites par Broadcom.

Selon les plans, Anthropic a l'intention de mettre en place des capacités de calcul équivalentes à 5 GW en 2027. D'ici 2028, ce chiffre devrait doubler pour atteindre 10 GW. Pour créer une infrastructure d'une telle envergure, Broadcom devra maximiser ses capacités de production en s'appuyant sur les puces obtenues auprès de Samsung.

Ces processus montrent que le marché mondial de l'IA connaît des changements radicaux dans la politique de prix et les chaînes d'approvisionnement. Aux côtés de NVIDIA, Broadcom devient l'un des acteurs clés, intensifiant la concurrence entre les géants technologiques. Cela pourrait ouvrir la voie à des solutions d'IA plus avancées et plus abordables à l'avenir.

BroadcomSamsungNvidiaAnthropicIntelligence Artificielle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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