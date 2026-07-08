Apple et Broadcom signent un contrat majeur pour la production de puces sans fil aux États-Unis

Le géant de la technologie Apple a signé un nouvel accord de partenariat plurimilliardaire avec la société Broadcom. Selon ce contrat, plus de 15 milliards de puces sans fil spécialisées pour les produits Apple seront conçues et fabriquées directement sur le territoire des États-Unis. Cette étape fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement et à soutenir la production locale. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

La valeur totale de l'accord dépasse les 30 milliards de dollars et s'étend sur plusieurs années. Cette alliance avec Broadcom servira à améliorer les composants radiofréquences 5G et d'autres modules de connectivité sans fil dans les appareils Apple. Selon les informations d'ixbt.com, Apple investira 1,5 milliard de dollars directement dans le cadre de ce projet pour agrandir l'usine de Broadcom située à Fort Collins, dans l'État du Colorado.

Investissements massifs dans l'économie américaine

Ce partenariat fait partie de l'engagement global d'Apple d'investir 600 milliards de dollars dans l'économie américaine au cours des quatre prochaines années. Il convient de noter que ces engagements colossaux ont été formés sous la pression politique. En particulier, après avoir été menacée de droits de douane élevés sous l'administration Trump pour ne pas avoir délocalisé la production d'iPhone aux États-Unis, l'entreprise s'est concentrée sur le renforcement des liens avec les fabricants locaux.

Bien que l'assemblage des smartphones iPhone reste à l'étranger (principalement en Chine et en Inde), Apple tente de maintenir un équilibre politique et économique en ramenant la production des composants clés aux États-Unis. La collaboration avec Broadcom garantit non seulement une supériorité technologique, mais aussi la création de nouveaux emplois dans le pays.

Nouveaux emplois et perspectives technologiques

Selon la déclaration d'Apple, ce projet avec Broadcom créera des centaines de nouveaux emplois aux États-Unis. Bien que ce chiffre puisse paraître modeste pour un projet de 30 milliards de dollars, il représente une opportunité importante pour les spécialistes du domaine de l'ingénierie de haute technologie. L'usine de Fort Collins deviendra désormais un centre clé pour la fourniture de puces essentielles à l'écosystème Apple.

Pour les consommateurs, cette nouvelle signifie que la qualité de connexion des futurs modèles d'iPhone et d'iPad sera encore améliorée. Les puces 5G et Wi-Fi développées par Broadcom devraient répondre aux normes les plus élevées en termes d'efficacité énergétique et de vitesse de transfert de données. De plus, de tels contrats majeurs assurent la continuité de l'approvisionnement des produits Apple dans un contexte de crise mondiale des puces.

En conclusion, cette alliance entre Apple et Broadcom vise à accroître l'indépendance technologique des États-Unis. En renforçant ses liens avec son fournisseur de matériel le plus important, Apple cherche à maintenir son avantage concurrentiel.