Une nouvelle technologie de Yandeks : la fonction Splitvyu pour les navigateurs

·33·Technologie
Une nouvelle technologie de Yandeks : la fonction Splitvyu pour les navigateurs

La société Yandeks a officiellement déposé auprès de Rospatent une demande d’enregistrement de la nouvelle marque « Splitvyu ». Selon le service de presse de l’entreprise, cette démarche constitue une nouvelle étape importante dans l’intégration plus poussée des technologies d’intelligence artificielle à l’interface de ses navigateurs. Ixbt.com rapporte .

Selon les informations apparues dans la base de données du Service fédéral de la propriété intellectuelle, Yandeks prévoit de faire breveter cette marque dans sept classes de la Classification internationale des produits et des services. Il s’agit des classes 09, 35, 38, 39, 41, 42 et 45, qui couvrent notamment les logiciels, les assistants numériques personnels et les services fondés sur l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle et le navigateur réunis

D’après la description de la demande, le nom « Splitvyu » pourrait désigner un mode spécial du navigateur. Cette fonction permettrait aux utilisateurs de consulter des pages web et d’échanger directement avec un assistant d’intelligence artificielle au sein d’une seule interface.

Le principal avantage de cette solution est qu’elle n’oblige pas l’utilisateur à ouvrir une fenêtre séparée ou à passer à un nouvel onglet du navigateur. Tous les processus sont réunis dans un espace de travail unique, ce qui accélère considérablement la recherche et l’analyse des informations.

L’environnement numérique de demain

Selon les explications des représentants de l’entreprise, l’enregistrement de cette marque montre que les navigateurs modernes deviennent progressivement des environnements adaptés au travail avec des outils d’intelligence artificielle, plutôt que de simples moyens de naviguer sur Internet.

Alors que le rôle des assistants d’intelligence artificielle augmente sur le marché des technologies de l’information, l’intégration de telles fonctionnalités aux navigateurs devrait faire évoluer l’expérience utilisateur. La date de lancement public du projet n’a pas encore été annoncée, mais les démarches liées à la demande de brevet indiquent une présentation prochaine de cette technologie.

YandeksSplitvyuNavigateurIntelligence ArtificielleLogiciels
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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