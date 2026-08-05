Anthropic et Volta signent un contrat de 10 milliards de dollars pour l’infrastructure de l’IA

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Anthropic et Volta signent un contrat de 10 milliards de dollars pour l’infrastructure de l’IA

L’entreprise leader de l’intelligence artificielle Anthropic a franchi une nouvelle étape majeure pour accroître ses capacités de calcul. Selon les informations diffusées par Bloomberg, le créateur des modèles Claude a conclu un contrat d’une valeur de 10 milliards de dollars avec Volta, une startup spécialisée dans le cloud pour l’intelligence artificielle. Cet accord revêt une importance stratégique pour l’entreprise, alors que la concurrence s’intensifie dans ce secteur. Comme l’indique TechCrunch.com, le site en rend compte.

Fondée au début de cette année, la startup Volta s’est engagée à fournir à Anthropic des capacités de calcul dans le cloud pendant six ans. La startup avait d’abord annoncé qu’elle collaborerait avec un grand laboratoire d’intelligence artificielle non identifié, mais le nom du partenaire était resté secret. Le mystère est désormais levé : le principal client est bien Anthropic.

Un grand centre de données en Norvège et les technologies Nvidia

La société de cryptomining Bitdeer participe également au projet en tant que partenaire de Volta. Les deux entreprises construiront ensemble un centre de données dédié afin de fournir les capacités de calcul nécessaires. L’installation devrait être située en Norvège et disposer d’une capacité de 133 megawatt.

Le nouveau centre de données fonctionnera avec les systèmes Vera Rubin, fondés sur l’architecture de puces d’intelligence artificielle la plus avancée de dernière génération de Nvidia. À titre d’information, Volta participe au programme Nvidia Cloud Partner. Celui-ci réunit des fournisseurs cloud qui utilisent précisément des processeurs graphiques Nvidia dans leurs centres de données.

Une concurrence féroce sur le marché et l’expansion de l’infrastructure

Ces derniers mois, Anthropic a activement augmenté ses capacités de calcul. L’entreprise a déjà signé plusieurs contrats majeurs afin de prendre l’avantage sur ses principaux concurrents du marché de l’intelligence artificielle. De nouveaux accords de calcul avec des géants comme SpaceX et Amazon ont notamment été annoncés récemment.

Aujourd’hui, l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle et le maintien de leur vitesse d’exécution nécessitent d’immenses ressources énergétiques et techniques. Le nouveau complexe norvégien et le déploiement des systèmes Vera Rubin permettront à Anthropic de créer à l’avenir des modèles Claude encore plus complexes et performants. Cet accord pluriannuel conclu avec Bitdeer et Volta contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques à long terme de l’entreprise.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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