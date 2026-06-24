OpenAI présente son premier processeur Jalapeno : un concurrent sérieux pour NVIDIA

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, qui a révolutionné le monde de l'intelligence artificielle, a dévoilé son premier processeur propriétaire en collaboration avec Broadcom. Ce processeur intelligent, nommé Jalapeno, est spécifiquement conçu pour le traitement des données et l'exécution efficace des grands modèles de langage (LLM), et devrait constituer une alternative sérieuse aux produits leaders de NVIDIA. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le projet Jalapeno a été officiellement présenté en présence du PDG d'OpenAI, Sam Altman, du président Greg Brockman et de la direction de Broadcom. Ce processeur n'est pas simplement un accélérateur de plus, mais la première étape d'une plateforme de calcul multigénérationnelle. Conçu de zéro en partenariat avec Broadcom et Celestica, cet appareil a été créé sur la base d'une compréhension approfondie des mécanismes internes de fonctionnement des modèles d'AI.

Avantage technologique et efficacité

Actuellement, des échantillons d'ingénierie des puces Jalapeno sont testés en laboratoire. Selon les premiers résultats, le nouveau processeur exécute avec succès même des modèles complexes tels que GPT-5.3-Codex-Spark, qui n'ont pas encore été rendus publics. Plus important encore, on affirme que l'efficacité énergétique de la puce (performance par watt) est considérablement plus élevée que celle des technologies modernes actuelles.

Selon Richard Xoning, responsable du programme matériel chez OpenAI, l'architecture de Jalapeno est optimisée pour réduire le mouvement des données et équilibrer les ressources de calcul, de mémoire et de réseau. Cela permet de rapprocher la performance réelle de la puce du niveau maximal théoriquement possible.

Plans futurs et production

Les puces réseau de la série Tomahawk de Broadcom et ses technologies avancées aideront à produire la plateforme Jalapeno à grande échelle. Ce partenariat est une étape stratégique pour OpenAI afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs externes comme NVIDIA et d'augmenter la vitesse d'exécution de ses propres modèles.

La nouvelle puce a été conçue pour être flexible et compatible avec tous types de grands modèles de langage. OpenAI promet de présenter un rapport technique détaillé sur les performances du processeur dans les prochains mois. Si les premiers tests sont concluants, Jalapeno pourrait totalement modifier l'équilibre des forces sur le marché mondial des infrastructures d'AI.

Pour les passionnés de technologie et les développeurs en Ouzbékistan, cette nouvelle est importante car elle contribuera à rendre les services de ChatGPT encore plus rapides et moins chers à l'avenir. Le développement de puces propriétaires intensifie la concurrence dans le domaine de l'AI et ouvre de nouvelles opportunités pour les utilisateurs finaux.