En raison du retrait du service de l'ISS en 2030, l'Agence spatiale européenne (ESA) prend des mesures pour assurer une présence durable en orbite terrestre basse. Selon ixbt.com, après que les pays européens ont soutenu l'initiative d'expansion des programmes spatiaux, l'agence a commencé à étudier la possibilité de créer une station orbitale indépendante. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce document stratégique prévoit le développement d'une capacité autonome pour l'exploration de l'orbite terrestre basse, de la Lune et de Mars, ainsi que le développement de systèmes de transport d'équipages. Cette étape vise à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des partenaires extérieurs et à garantir un accès indépendant à l'espace.

Lanceurs indépendants et nouvelles fusées

Parallèlement, l'Europe développe rapidement ses capacités de lancement spatial. Dans le cadre du programme European Launcher Challenge, la fusée Spectrum de la société Isar Aerospace a atteint l'orbite avec succès lors de sa deuxième tentative.

Les nouvelles fusées sont conçues pour une période où la demande devrait augmenter, complétant les lanceurs existants tels qu'Ariane 6 et Vega C. La fréquence de lancement de ces fusées est également augmentée progressivement en raison de la demande croissante.

Coopération internationale et plans futurs

Les représentants de l'ESA collaborent avec la société californienne Vast, spécialisée dans la création de stations spatiales. Cette entreprise prévoit de lancer le prototype de la station Haven-1 au début de l'année prochaine.

L'astronaute de l'ESA, Arno Prost, participera à la première expédition habitée de la station Haven-1. Pour ce spécialiste, il s'agira de son premier vol spatial, ce qui constitue une expérience importante pour l'Europe.

Le directeur de l'agence a souligné que les changements dans les programmes des partenaires internationaux ont mis en évidence les faiblesses des projets européens. C'est pourquoi les pays de l'Union européenne ont décidé d'élargir leurs compétences tout en maintenant la coopération avec d'autres puissances spatiales.