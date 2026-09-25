La société australienne HEO a photographié la station chinoise Tiangong

·6·Technologie
La société australienne HEO a photographié la station chinoise Tiangong

La société australienne HEO a publié une nouvelle image haute résolution de la station orbitale chinoise Tiangong. Selon ixbt.com, la résolution de l'image prise depuis l'espace est de 12 centimètres par pixel, ce qui permet de distinguer clairement les éléments principaux du complexe spatial, devenant ainsi l'une des photos les plus nettes publiées récemment. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Sur l'image publiée, la station est capturée dans sa configuration en forme de T caractéristique avec ses panneaux solaires entièrement déployés. On peut y distinguer clairement le module central Tianhe et les deux modules scientifiques, Wentian et Mengtian. La particularité principale de l'image réside précisément dans son niveau de détail extrêmement élevé.

À propos du complexe orbital chinois

Tiangong est la station orbitale nationale chinoise, conçue pour accueillir en permanence trois taïkonautes. Lors des rotations d'équipage, la station peut accueillir jusqu'à six personnes. Sa construction a débuté le 29 avril 2021 avec le lancement du module central Tianhe.

La configuration complète actuelle a été assemblée en 2022 après l'amarrage réussi des deux modules scientifiques, Wentian et Mengtian. Ce complexe spatial évolue en orbite terrestre basse, à une altitude d'environ 340–450 kilomètres, et fait le tour de la Terre en 90 minutes.

Caractéristiques techniques de la station

La station possède une structure en forme de T composée de trois modules pressurisés d'une masse totale d'environ 66 tonnes. Lorsque les panneaux solaires sont entièrement déployés, sa longueur atteint environ 55 mètres. Cela démontre une fois de plus les capacités des technologies d'observation haute résolution d'objets aussi imposants depuis l'espace.

La station Tiangong est équipée de plusieurs ports d'amarrage pour les vaisseaux spatiaux habités Shenzhou et les cargos Tianzhou. Le complexe dispose également de plates-formes scientifiques externes destinées à mener diverses expériences.

TiangongEspaceChineHEOStation orbitale
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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