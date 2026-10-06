L'Agence spatiale européenne étudie sa propre station orbitale après l'ISS

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L'Agence spatiale européenne étudie sa propre station orbitale après l'ISS

L'Agence spatiale européenne (ESA) a commencé à évaluer les possibilités de construire sa propre station orbitale après la fin des opérations de la Station spatiale internationale (ISS). Selon ixbt.com, l'agence a lancé deux études parallèles à ce sujet, ce qui pourrait constituer une étape importante pour maintenir la base scientifique et technologique européenne en orbite terrestre basse. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Des contrats ont été signés avec des consortiums dirigés par Airbus Defence and Space et OHB pour mener ces études stratégiques. La durée du projet est de neuf mois, période durant laquelle les experts analyseront en profondeur l'architecture, l'infrastructure et les systèmes de support de vie du futur complexe spatial.

Axes principaux du projet

Au cours des recherches, les ingénieurs évalueront non seulement l'architecture de la station, mais aussi les questions de transport des équipages et du fret vers l'orbite. L'identification des technologies et des capacités industrielles nécessaires à la création du complexe est également définie comme l'une des tâches principales.

Selon les plans, la nouvelle station envisagée devrait assurer une présence humaine permanente en orbite terrestre basse, la réalisation de diverses expériences scientifiques et le test des technologies les plus récentes. Cependant, à ce stade, l'ESA n'a pas encore pris de décision finale concernant la construction de cette station.

Perspectives spatiales futures de l'Europe

Le complexe européen est considéré comme l'une des alternatives pour maintenir la présence du continent en orbite terrestre basse. En particulier, les possibilités de participation à des stations orbitales commerciales d'autres opérateurs sont également à l'étude. Les résultats des recherches serviront de base aux pays membres de l'ESA pour prendre des décisions importantes à l'avenir.

Il convient de noter que l'Europe a accumulé une vaste expérience lors de sa participation au programme ISS. Le laboratoire scientifique Columbus et le module de service européen développé pour le vaisseau Orion des États-Unis en sont des exemples.

Actuellement, les entreprises européennes développent parallèlement des systèmes de transport, des modules habitables, des systèmes de support de vie, la robotique et des services de maintenance en orbite pour les engins spatiaux. Cela constitue une base solide pour les futurs projets indépendants.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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