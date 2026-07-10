La NASA recherche des projets privés pour remplacer la Station spatiale internationale

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis a publié une demande de propositions (RFP) pour la création de stations orbitales commerciales de nouvelle génération en orbite terrestre basse. Cette initiative est une étape stratégique visant à transférer les missions scientifiques et technologiques vers des plateformes privées après la fin des opérations de la Station spatiale internationale (ISS). La NASA ne souhaite plus être l'unique propriétaire de stations spatiales, mais devenir l'un des nombreux clients, aux côtés d'autres nations et entreprises commerciales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Jared Isaacman, représentant de l'administration de la NASA, a souligné que l'agence évalue hautement les capacités des acteurs industriels. La confiance est grande quant à la capacité du secteur privé à créer un marché durable pour les stations orbitales. Cette nouvelle phase a été façonnée après un processus initial de collecte d'informations en mars de cette année, et plusieurs contrats devraient être signés sur la base d'un appel d'offres ouvert.

Concurrence et conditions de financement

L'agence prévoit de sélectionner plusieurs entrepreneurs pour la conception, la certification et la prestation de services en utilisant les procédures standard de passation des marchés publics. Dans une première phase, plusieurs entreprises seront présélectionnées, puis elles seront en concurrence pour le droit de créer, tester et exploiter le projet final. Selon ixbt.com, la NASA vise à conclure des contrats à long terme à prix fixe.

Une telle approche réduit les risques financiers pour l'agence tout en permettant aux entreprises d'attirer des investissements privés supplémentaires pour développer leurs plateformes. La NASA acceptera les commentaires des entreprises intéressées jusqu'au 27 juillet. De plus, un briefing spécial pour les représentants du secteur est prévu le 9 juillet au Johnson Space Center à Houston, où les exigences clés pour les futurs projets seront présentées.

Préparation aux missions futures

En plus d'assurer une présence américaine continue en orbite terrestre basse, les stations orbitales privées serviront de plateformes pour des recherches scientifiques cruciales. Les astronautes y suivront une formation et les technologies nécessaires aux futures missions complexes y seront testées. En particulier, ces plateformes serviront de base de préparation essentielle pour le programme Artemis axé sur la Lune et les futurs vols vers Mars.

Ces changements sont également importants pour les spécialistes et les chercheurs spatiaux. La commercialisation de la recherche spatiale pourrait, à l'avenir, élargir l'accès aux laboratoires orbitaux pour d'autres pays, y compris les nations en développement. Le retrait de l'ISS marque le début d'une nouvelle ère dans l'industrie spatiale, où SpaceX, Blue Origin et d'autres grandes entreprises spatiales devraient jouer un rôle de premier plan.