Utilisation de levure, de gélatine et de sable pour la construction sur Mars

·3·Technologie
Utilisation de levure, de gélatine et de sable pour la construction sur Mars

Des chercheurs de Hong Kong ont mis au point un matériau de construction biologique innovant permettant de bâtir des bases et des structures sur la planète rouge. Selon l'agence TASS, citant le South China Morning Post, cette nouvelle technologie vise à réduire considérablement la nécessité de transporter des équipements lourds et d'énormes quantités de matières premières depuis la Terre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet a été mené par des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong et de l'Université polytechnique de Hong Kong, sous la direction du professeur Qiu Jishen. Les spécialistes ont créé un mélange spécial dont les composants principaux incluent de la levure génétiquement modifiée, de l'hydrogel de gélatine et du sable ou d'autres particules granulaires.

Tests dans les conditions martiennes et avantages de la technologie

La construction de bâtiments et de structures sur Mars pose d'énormes défis d'ingénierie. Compte tenu du fait que la densité atmosphérique de la planète est inférieure à 1 % de celle de la Terre et que la température de surface chute en dessous de -50 °C, les méthodes traditionnelles s'avèrent très énergivores. C'est pourquoi les scientifiques ont proposé un matériau spécial pouvant être façonné à l'aide d'une imprimante 3D.

Les chercheurs ont créé et testé une petite structure dans une chambre climatique où la pression équivaut à un centième de l'atmosphère terrestre et la température à -30 °C. L'efficacité énergétique a été soulignée comme l'avantage principal de cette nouvelle technologie. Selon les calculs, des panneaux solaires peuvent accumuler l'énergie nécessaire à la production d'un mètre cube de matériau en moins d'une heure.

Matières premières et projets futurs

Pour l'instant, il est impossible de se passer totalement des livraisons depuis la Terre. La préparation d'un mètre cube de matériau nécessite des dizaines de kilogrammes de matières premières importées. Celles-ci sont composées à 70-80 % de gélatine, le reste étant constitué du milieu nutritif pour la levure. À l'avenir, les scientifiques travaillent sur la synthèse directe des composants organiques nécessaires sur Mars même.

Si le dioxyde de carbone, le méthane et la glace d'eau peuvent être transformés pour obtenir de la gélatine et des nutriments, le besoin de transporter des matières premières depuis la Terre sera réduit à presque zéro. Cette technologie prometteuse pourrait être utile non seulement pour la colonisation d'autres planètes, mais aussi sur Terre.

En particulier, les chercheurs envisagent la possibilité d'utiliser ce matériau pour construire des stations de recherche en Antarctique, où le transport de matériaux de construction lourds est difficile et coûteux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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