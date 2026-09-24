La Croatie rejoint les Artemis Accords de la NASA

·0·Technologie
La Croatie rejoint les Artemis Accords de la NASA

La Croatie est officiellement Artemis Accords (accords Artemis) et est devenue le 74e pays à rejoindre cette initiative spatiale internationale. Lors d'une cérémonie officielle à Zagreb, le ministre de la Science, de l'Éducation et de la Jeunesse du pays, Radovan Fuchs, a signé avec les États-Unis un document définissant les principes de l'exploration civile de la Lune, de Mars, des comètes et des astéroïdes. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon Ixbt.com, cet accord a été élaboré par la NASA et le Département d'État américain en 2020, s'appuyant sur les règles du Traité de l'espace de 1967. Le document couvre des principes fondamentaux tels que l'exploration pacifique de l'espace, la transparence des données, l'interopérabilité des systèmes, l'assistance d'urgence et la protection de l'orbite contre les débris.

Coopération internationale et nouvelles opportunités

La cérémonie de signature a vu la participation de l'ambassadrice des États-Unis Nathalie Rayes, du représentant de la NASA en Europe Gregory Mann et du directeur de la direction ministérielle Hrvoje Meštrić. Cette étape ouvre des portes importantes à la Croatie pour participer activement à des projets de recherche internationaux, échanger des données scientifiques et élaborer des normes communes pour l'exploration spatiale lointaine.

Ces dernières années, Artemis Accords ont vu le nombre de leurs participants croître rapidement. Notamment, dans le contexte de l'expansion de 2026, des pays à l'échelle régionale et mondiale rejoignent ce pacte. Par exemple, après la Serbie en juillet (69e) et la Turquie en août (71e), l'Albanie est devenue signataire le 21 septembre (73e), deux jours avant la Croatie.

Artemis AccordsNASACroatieEspaceScience
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Djibouti devient le 72e pays à rejoindre les Artemis Accords de la NASADjibouti devient le 72e pays à rejoindre les Artemis Accords de la NASA15 septembre 18:28La Turquie rejoint les accords Artemis pour l'exploration de la Lune et de MarsLa Turquie rejoint les accords Artemis pour l'exploration de la Lune et de Mars1 septembre 23:26NASA sollicite l’aide de scientifiques pour les missions de longue durée sur la LuneNASA sollicite l’aide de scientifiques pour les missions de longue durée sur la Lune17 août 09:58La NASA envoie trois rovers dotés d'IA pour explorer la LuneLa NASA envoie trois rovers dotés d'IA pour explorer la Lune19 septembre 16:59L'avion expérimental NASA X-59 a terminé avec succès 25 vols d'essaiL'avion expérimental NASA X-59 a terminé avec succès 25 vols d'essai9 septembre 03:26Vast ouvre une division spéciale pour participer au programme lunaireVast ouvre une division spéciale pour participer au programme lunaireAujourd'hui 00:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra