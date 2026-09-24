La Croatie rejoint les Artemis Accords de la NASA

La Croatie est officiellement Artemis Accords (accords Artemis) et est devenue le 74e pays à rejoindre cette initiative spatiale internationale. Lors d'une cérémonie officielle à Zagreb, le ministre de la Science, de l'Éducation et de la Jeunesse du pays, Radovan Fuchs, a signé avec les États-Unis un document définissant les principes de l'exploration civile de la Lune, de Mars, des comètes et des astéroïdes. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon Ixbt.com, cet accord a été élaboré par la NASA et le Département d'État américain en 2020, s'appuyant sur les règles du Traité de l'espace de 1967. Le document couvre des principes fondamentaux tels que l'exploration pacifique de l'espace, la transparence des données, l'interopérabilité des systèmes, l'assistance d'urgence et la protection de l'orbite contre les débris.

Coopération internationale et nouvelles opportunités

La cérémonie de signature a vu la participation de l'ambassadrice des États-Unis Nathalie Rayes, du représentant de la NASA en Europe Gregory Mann et du directeur de la direction ministérielle Hrvoje Meštrić. Cette étape ouvre des portes importantes à la Croatie pour participer activement à des projets de recherche internationaux, échanger des données scientifiques et élaborer des normes communes pour l'exploration spatiale lointaine.

Ces dernières années, Artemis Accords ont vu le nombre de leurs participants croître rapidement. Notamment, dans le contexte de l'expansion de 2026, des pays à l'échelle régionale et mondiale rejoignent ce pacte. Par exemple, après la Serbie en juillet (69e) et la Turquie en août (71e), l'Albanie est devenue signataire le 21 septembre (73e), deux jours avant la Croatie.