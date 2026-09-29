L'appareil photo du Samsung Galaxy S27 Ultra bénéficiera d'une mise à niveau significative

Le futur smartphone phare de Samsung, le Galaxy S27 Ultra, devrait intégrer des changements majeurs au niveau de son appareil photo. Selon le média ixbt.com, citant le célèbre informateur Ice Universe, le nouvel appareil sera équipé de technologies avancées pour améliorer les capacités de prise de vue et offrir aux utilisateurs des clichés de meilleure qualité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que le modèle Galaxy S27 Ultra aura une reproduction des couleurs différente de celle de ses prédécesseurs. Alors que les photos du Galaxy S26 Ultra ont tendance à être plus froides, la température des couleurs du nouveau flagship a été nettement réorientée vers des tons plus chauds. Cette différence est clairement visible lors de la capture d'une même scène avec les deux appareils.

Gestion de la lumière et anti-reflets

L'une des principales améliorations de l'appareil photo est le système de gestion des petites sources lumineuses. Sur les modèles précédents comme le Galaxy S26 Ultra, ces objets apparaissaient parfois trop lumineux, perdant leurs contours et leurs détails. Le nouveau Galaxy S27 Ultra bloque et gère ces rayons de manière plus efficace.

Par exemple, au lieu d'une couleur jaune surexposée, la source lumineuse apparaît dans une teinte orange plus profonde avec des contours nets. Ce changement est visible non seulement sur le module de l'appareil photo principal, mais aussi sur l'objectif téléobjectif 5x.

Qualité des photos de nuit et réduction du bruit

Préservation précise des détails dans les scènes sombres

Des clichés fluides grâce à la minimisation du bruit numérique

Résultats améliorés uniformément sur les objectifs principal et zoom

De plus, l'appareil photo du Galaxy S27 Ultra améliore le traitement des zones sombres de l'image. Grâce à la réduction du bruit visible sur les photos du Galaxy S26 Ultra, les clichés finaux sont plus nets et plus propres.

Les experts soulignent que les résultats de ces améliorations seront particulièrement visibles lors des prises de vue nocturnes. La qualité des photos prises le soir ou dans des conditions de faible luminosité devrait atteindre un nouveau palier.