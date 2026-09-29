L'appareil photo du Samsung Galaxy S27 Ultra bénéficiera d'une mise à niveau significative

·5·Technologie
L'appareil photo du Samsung Galaxy S27 Ultra bénéficiera d'une mise à niveau significative

Le futur smartphone phare de Samsung, le Galaxy S27 Ultra, devrait intégrer des changements majeurs au niveau de son appareil photo. Selon le média ixbt.com, citant le célèbre informateur Ice Universe, le nouvel appareil sera équipé de technologies avancées pour améliorer les capacités de prise de vue et offrir aux utilisateurs des clichés de meilleure qualité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que le modèle Galaxy S27 Ultra aura une reproduction des couleurs différente de celle de ses prédécesseurs. Alors que les photos du Galaxy S26 Ultra ont tendance à être plus froides, la température des couleurs du nouveau flagship a été nettement réorientée vers des tons plus chauds. Cette différence est clairement visible lors de la capture d'une même scène avec les deux appareils.

Gestion de la lumière et anti-reflets

L'une des principales améliorations de l'appareil photo est le système de gestion des petites sources lumineuses. Sur les modèles précédents comme le Galaxy S26 Ultra, ces objets apparaissaient parfois trop lumineux, perdant leurs contours et leurs détails. Le nouveau Galaxy S27 Ultra bloque et gère ces rayons de manière plus efficace.

Par exemple, au lieu d'une couleur jaune surexposée, la source lumineuse apparaît dans une teinte orange plus profonde avec des contours nets. Ce changement est visible non seulement sur le module de l'appareil photo principal, mais aussi sur l'objectif téléobjectif 5x.

Qualité des photos de nuit et réduction du bruit

  • Préservation précise des détails dans les scènes sombres
  • Des clichés fluides grâce à la minimisation du bruit numérique
  • Résultats améliorés uniformément sur les objectifs principal et zoom

De plus, l'appareil photo du Galaxy S27 Ultra améliore le traitement des zones sombres de l'image. Grâce à la réduction du bruit visible sur les photos du Galaxy S26 Ultra, les clichés finaux sont plus nets et plus propres.

Les experts soulignent que les résultats de ces améliorations seront particulièrement visibles lors des prises de vue nocturnes. La qualité des photos prises le soir ou dans des conditions de faible luminosité devrait atteindre un nouveau palier.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartphoneAppareil PhotoTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Samsung Galaxy S27 Ultra abandonne le zoom optique 3xLe Samsung Galaxy S27 Ultra abandonne le zoom optique 3xAujourd'hui 10:51Le Samsung Galaxy S27 Ultra sera doté d'une batterie recordLe Samsung Galaxy S27 Ultra sera doté d'une batterie record25 septembre 14:29Le zoom 4x testé sur le flagship Samsung Galaxy S27 UltraLe zoom 4x testé sur le flagship Samsung Galaxy S27 Ultra1 septembre 17:50Le flagship Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait être équipé de trois camérasLe flagship Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait être équipé de trois camérasHier 09:53Le smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra sera équipé d'une batterie plus grandeLe smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra sera équipé d'une batterie plus grande19 septembre 21:28Samsung prépare une mise à jour majeure de l'appareil photo pour les flagships Galaxy S27Samsung prépare une mise à jour majeure de l'appareil photo pour les flagships Galaxy S2717 septembre 20:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue