Comparaison des caméras 200 MP du Xiaomi 18 Pro et du Samsung Galaxy S26 Ultra

L'une des plus grandes rivalités sur le marché des smartphones est de nouveau sous les projecteurs. Dans sa dernière analyse, le célèbre insider Ice Universe a mis face à face les capacités des gadgets phares. Cette fois, selon ixbt.com, l'attention s'est portée sur le potentiel des caméras de 200 MP, et les résultats risquent fort de faire réfléchir les passionnés de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Spécifications techniques et différence de taille des clichés

Lors de la comparaison, les deux appareils ont pris des photos en mode haute résolution. Le cliché pris par le Xiaomi 18 Pro a une résolution de 12 288 × 16 384 pixels, soit environ 201 MP, avec une taille de 82,38 MB. Le modèle Samsung Galaxy S26 Ultra a enregistré une image de 12 240 × 16 320 pixels, avec une taille de 63,52 MB.

Bien que les deux photos soient enregistrées au format JPEG, la taille du fichier du modèle Xiaomi est près de 30 % plus grande que celle de son concurrent. L'expert souligne que cet indicateur n'est pas seulement un chiffre, mais une mesure fondamentale de la quantité de données contenues dans la photographie.

Détails et différences visuelles

Selon les observations de l'insider, la principale différence entre les images est particulièrement visible lors d'un zoom. Sur les zones complexes riches en textures haute fréquence, comme les petites feuilles, les brindilles fines et autres détails, le Xiaomi 18 Pro parvient à conserver davantage de détails.

De plus, le fleuron de la marque chinoise se distingue par une meilleure restitution de l'intégrité des objets. Cette photo présente des couleurs plus saturées et semble visuellement plus nette. Même à l'œil nu, le cliché ne perd pas de son expressivité, et lors d'un agrandissement, un niveau élevé de détails est révélé.

Capacités des capteurs et conclusions

Les experts soulignent que la taille du fichier ne détermine pas toujours directement la qualité de l'image. Cependant, dans ce cas, il s'avère que le volume supplémentaire correspond précisément aux détails conservés.

Selon les résultats de l'analyse, le capteur HP2 du Samsung Galaxy S26 Ultra commence à montrer son âge dans les scènes les plus complexes. La caméra Samsung est toujours capable d'enregistrer d'énormes quantités de données, mais dans une comparaison directe en mode 200 MP, il est reconnu que le Xiaomi 18 Pro prend l'avantage.