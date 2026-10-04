Un robot capable de se déplacer sur les murs et les plafonds a été créé en Corée

En Corée du Sud, un robot quadrupède nommé Diden Spider a été créé pour effectuer des travaux dangereux et complexes dans la construction navale. Grâce à de puissants aimants situés sur ses pattes, il peut adhérer aux surfaces métalliques et se déplacer sur des murs verticaux, des structures en acier incurvées et même sur des plafonds.

Le robot a été développé par la société Diden Robotics et est adapté pour effectuer des tâches telles que le soudage, l'inspection technique et d'autres missions dans la construction navale. L'un de ses principaux avantages est sa capacité à accéder à des zones étroites, élevées ou dangereuses pour les humains.

Le Diden Spider a également été testé au chantier naval de Samsung Heavy Industries. Au cours des essais, le robot a démontré sa capacité à se déplacer le long des structures en acier utilisées dans la construction navale et à effectuer des travaux de soudage.

Les experts soulignent que de tels robots pourraient aider à automatiser des tâches dangereuses et répétitives dans la construction navale à l'avenir. Diden Robotics développe également l'utilisation de cette technologie pour l'inspection et d'autres processus industriels au-delà du soudage.