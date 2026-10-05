Le chauffage au graphène de Xiaomi rencontre un succès inattendu

Le dernier développement de Xiaomi, le chauffage Mijia Graphene Heater Pro, a été salué par le public et a enregistré un résultat exceptionnel lors de sa campagne de crowdfunding. Selon ixbt.com, le projet a dépassé son objectif de financement initial de 1335 %, récoltant près de 14 fois plus que prévu. Cela témoigne de la forte demande des utilisateurs pour ce type de technologies climatiques innovantes. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui rapporte.

Dans le cadre de la campagne, les acheteurs ont pu acquérir ce chauffage de nouvelle génération au prix spécial de 349 yuan au lieu de 499 yuan, bien que ce tarif préférentiel n'ait été valable que pendant 14 heures. Selon les informations fournies par le fabricant, la livraison des commandes est prévue pour début octobre.

Spécifications techniques et vitesse de fonctionnement

L'appareil se distingue par son corps compact en forme de tour et sa puissance de 2200 W. Sa structure interne intègre un élément chauffant en céramique PTC de 310 mm de diamètre, enrichi par une technologie de conductivité thermique à base de graphène . Grâce à cette solution, le chauffage commence à diffuser de l'air chaud seulement 3 secondes après avoir été allumé.

Les ingénieurs ont réussi à augmenter la vitesse de chauffage de 24 % par rapport aux modèles de génération précédente. Il est capable d'élever la température de 7 degrés en seulement 10 minutes dans des pièces bien isolées allant jusqu'à 27 mètres carrés. Néanmoins, pour une utilisation quotidienne, une surface allant jusqu'à 15 mètres carrés est recommandée.

Gestion du flux d'air et système de sécurité

Le système de diffusion d'air est conçu pour couvrir une zone dans un rayon de 2 mètres. Le corps peut pivoter horizontalement à 80 degrés, tandis que le flux vertical peut être ajusté dans une limite de 128 degrés. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois options de diffusion d'air : vers le haut, vers l'avant ou vers le bas, selon leurs besoins.

Parmi les avantages de l'appareil, on trouve un faible niveau sonore de seulement 45,6 dB(A) en mode silencieux, quatre modes de fonctionnement et la possibilité de régler précisément la température entre 22 et 28 degrés. De plus, le chauffage prend en charge l'écosystème Pengpai Smart Connect et le contrôle via l'assistant vocal Xiao Ai.

Une attention particulière a été portée à la sécurité, l'appareil étant équipé d'un système de protection à huit niveaux. Cela inclut des fonctions essentielles telles que l'arrêt automatique en cas de basculement accidentel, la protection contre la surchauffe et un verrouillage de sécurité pour les enfants.