Xiaomi présente un nouveau chauffage au graphène qui chauffe en trois secondes

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Xiaomi présente un nouveau chauffage au graphène qui chauffe en trois secondes

La société technologique Xiaomi a dévoilé un nouveau chauffage compact et très efficace appelé Mijia Graphene Heater C. Selon Ixbt.com, ce produit a été annoncé sur la plateforme de financement participatif Youpin de la marque, et ses premières ventes sur le marché chinois sont prévues pour le 2 septembre de cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

À ce stade, le chauffage est proposé à un prix très abordable. Le prix du produit lors de la campagne de financement participatif n'est que de 179 yuans, soit environ 25 dollars américains. Cette politique tarifaire devrait rendre l'appareil encore plus populaire et attrayant pour les acheteurs.

Design minimaliste et commodité

Le nouvel appareil est conçu dans le style minimaliste traditionnel de l'entreprise et peut facilement s'adapter à l'intérieur de n'importe quelle pièce. Les dimensions du chauffage sont de 175 × 175 × 472 millimètres et son poids est d'environ 1,65 kilogramme seulement.

Un régulateur spécial est installé sur la partie supérieure de la structure pour contrôler la température. Pour faciliter le déplacement de l'appareil d'une pièce à l'autre, une poignée dissimulée est prévue sur le panneau arrière.

Chauffage rapide et caractéristiques techniques

Le Mijia Graphene Heater C dispose d'une fonction de rotation à un angle de 80 degrés pour répartir uniformément l'air chaud dans la pièce. La partie avant de l'appareil est équipée d'une large ouverture incurvée et d'une grille micro-perforée, ce qui assure un flux d'air plus doux et plus régulier.

Le processus de chauffage est réalisé à l'aide d'un élément en graphène moderne et d'un ventilateur puissant doté d'un moteur à courant continu. Selon Xiaomi, grâce à cette technologie, l'appareil est capable d'atteindre sa température de fonctionnement en seulement 3 secondes.

Modes de fonctionnement et puissance

L'appareil propose aux utilisateurs deux modes de puissance principaux : 1200 watts et 2000 watts. Le fabricant souligne qu'en utilisant le chauffage à puissance maximale, environ 10 minutes suffisent pour chauffer considérablement une pièce.

Ce chauffage compact et économique devrait devenir l'une des solutions pratiques pour chauffer rapidement les maisons ou les bureaux lors des journées fraîches à venir.

XiaomiGraphene HeaterTechnologieChauffageYoupin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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