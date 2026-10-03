Xiaomi présente la nouvelle génération de son lisseur à cheveux

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Xiaomi présente la nouvelle génération de son lisseur à cheveux

Le géant technologique chinois Xiaomi a lancé la deuxième génération de son peigne lisseur sans fil, baptisé Mijia Wireless Hair Straightener 2. Selon ixbt.com, le nouvel appareil intègre une autonomie nettement améliorée, de meilleures capacités de charge et un système de chauffage mis à jour, le tout pour un prix de seulement 45 dollars. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

L'accent principal a été mis sur l'augmentation de l'autonomie de l'appareil. Les ingénieurs de Xiaomi ont réussi à augmenter la capacité de la batterie de 56 %, ce qui permet au peigne de fonctionner en continu jusqu'à 70 minutes sans être branché sur une prise. Cette solution offre un grand confort aux utilisateurs qui aiment voyager ou qui sont constamment en déplacement.

Capacités techniques et sécurité

L'appareil utilise un port USB-C pour la recharge et prend en charge une puissance de 5 V et 3 A. Par conséquent, les utilisateurs peuvent recharger le peigne non seulement avec un adaptateur secteur standard, mais aussi avec des sources d'alimentation externes compatibles, comme des powerbanks. Le processus de chauffage est réalisé à l'aide d'un film PI spécial, offrant aux utilisateurs trois modes de température : 160, 180 et 200 degrés Celsius.

Un écran intégré situé sur le corps de l'appareil affiche la température actuelle, le niveau de charge de la batterie et l'état de l'appareil. Pour maintenir une température stable, un contrôleur NTC est installé, qui, selon les données, mesure la température et ajuste le niveau de chauffage jusqu'à 500 fois par seconde si nécessaire.

Conception et commodités

Des changements ont également été apportés à la conception du nouveau modèle, le nombre de dents ayant été porté à 52. De plus, le fabricant a annoncé que le système d'ionisation intégré génère un total de 37 millions d'ions positifs et négatifs, soit 18 millions d'ions positifs et 19 millions d'ions négatifs. Cela aide à réduire l'électricité statique et à discipliner les cheveux.

Pour assurer la sécurité d'utilisation, le boîtier est doté d'une double isolation thermique protégeant contre la surchauffe. L'appareil pèse 330 grammes et ses dimensions sont de 206,5 × 47 × 46,5 millimètres. Un mécanisme de verrouillage séparé est prévu pour éviter toute mise en marche accidentelle lors du transport dans les bagages.

Le Mijia Wireless Hair Straightener 2 est proposé sur le marché en versions dorée et violette. Le kit comprend le peigne lui-même, un câble USB et un étui de rangement spécial, rendant l'utilisation quotidienne encore plus pratique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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