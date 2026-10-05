Pourquoi le flagship Xiaomi 18 Ultra a été annulé

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Pourquoi le flagship Xiaomi 18 Ultra a été annulé

L'initié renommé Digital Chat Station a révélé les caractéristiques mystérieuses du smartphone flagship Xiaomi 18 Ultra, qui devait être doté de fonctionnalités ultra-avancées mais qui n'a finalement pas été mis en production de masse. Cet appareil aurait pu faire grand bruit dans le monde technologique, mais l'entreprise a décidé de l'abandonner en raison de changements stratégiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, l'aspect le plus marquant du modèle annulé devait être un système de caméra révolutionnaire composé de trois modules de 200 MP. Cette configuration unique était censée propulser les capacités de photographie mobile vers un nouveau niveau.

Capacités de caméra uniques

Selon les documents du projet, il était prévu d'équiper le smartphone d'un capteur principal LOFIC de 1/1,12 pouce. Il devait être accompagné d'un appareil photo ultra grand-angle avec une matrice de 1/1,56 pouce, ainsi que d'un objectif téléobjectif périscopique LOFIC doté d'un zoom optique continu et d'un capteur de 1/1,28 pouce.

De plus, afin d'élargir encore les capacités de l'appareil, l'ajout d'un objectif multispectral, d'une fixation magnétique spéciale pour optiques externes et de haut-parleurs stéréo symétriques était prévu. Cependant, malgré tous ses avantages techniques, ce projet ambitieux n'a pas abouti.

Raisons de l'abandon de la production

Plus tard, l'initié Digital Chat Station a rapporté que la production de ce modèle avait été totalement annulée. Selon les analyses de l'expert, l'une des principales raisons de cette décision était le coût de revient excessivement élevé du gadget. Ce facteur aurait pu avoir un impact négatif sérieux sur le prix du marché et le volume global des ventes de l'appareil.

Rappelons qu'en août de cette année, des informations préliminaires avaient déjà fuité selon lesquelles le nombre d'appareils de la série Xiaomi 18 serait réduit de quatre à trois. En conséquence, la direction de l'entreprise a décidé de ne conserver que les modèles Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max pour la nouvelle génération, confirmant que la version Ultra ne ferait pas partie de la gamme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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