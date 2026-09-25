La luminosité de l'écran du Xiaomi 18 Pro est inférieure à celle de son prédécesseur

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La luminosité de l'écran du Xiaomi 18 Pro est inférieure à celle de son prédécesseur

Selon Ixbt.com, l'initié renommé Ice Universe a comparé les capacités d'affichage du futur fleuron Xiaomi 18 Pro avec celles du précédent Xiaomi 17 Ultra. L'expert a souligné que, grâce à une technologie spécifique utilisée sur l'écran du nouvel appareil, la luminosité et la visibilité du contenu ont considérablement diminué. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Selon les observations de l'analyste, même lorsque le mode de confidentialité (Privacy Mode) est désactivé sur l'écran du Xiaomi 18 Pro, la qualité de l'image et la lisibilité restent nettement inférieures à celles du modèle Ultra précédent. Ce phénomène est particulièrement visible lorsque l'écran est regardé sous un angle incliné plutôt que perpendiculairement.

L'impact de la technologie de confidentialité sur l'utilisation quotidienne

Cette technologie a été initialement conçue pour protéger les données personnelles du propriétaire du smartphone contre les regards indiscrets. Cependant, les comparaisons actuelles montrent que, même dans des conditions d'utilisation normales où la fonction de protection est inactive, elle affecte négativement la qualité de l'écran.

Selon l'initié, de telles solutions innovantes compliquent la visualisation du contenu au quotidien et nuisent à l'expérience utilisateur. En conséquence, les avantages de la confidentialité sont obtenus au prix de compromis significatifs, tels qu'une baisse de la qualité de l'affichage.

Recommandations pour les futurs fleurons

Les experts soulignent qu'il est important de prendre en compte le confort quotidien des utilisateurs lors de l'introduction de telles solutions technologiques. Dans ses conclusions, Ice Universe a conseillé à Xiaomi de tenir compte de cette expérience lors du développement de ses futurs smartphones phares.

À l'heure actuelle, sur le marché des smartphones, la luminosité des écrans et les angles de vision restent l'un des principaux avantages concurrentiels. C'est pourquoi les fabricants doivent sérieusement réfléchir à trouver un équilibre entre sécurité et confort visuel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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