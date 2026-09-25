Les caractéristiques de l'appareil photo et de l'écran du flagship iQOO 16 ont été révélées

La marque iQOO, l'un des leaders du marché des technologies mobiles, a officiellement présenté des informations importantes sur ses appareils phares de nouvelle génération. Selon ixbt.com, la société a dévoilé les capacités techniques du smartphone iQOO 16 et de la tablette iQOO Pad Ultra avant la présentation imminente. Ces nouveaux gadgets se préparent à une concurrence sérieuse sur le marché des appareils mobiles grâce à leur écran avancé, leur système de refroidissement puissant et leurs capacités photo de haute qualité. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Appareil photo et capacités optiques

L'un des points centraux du nouveau flagship iQOO 16 est son système optique. Le fabricant indique que le module principal du smartphone sera équipé d'un grand capteur de 50 MP de 1/1,3 pouce. À titre de comparaison, le modèle iQOO 15 de génération précédente utilisait un capteur de 1/1,56 pouce. Cela permet au nouvel appareil de mieux capter la lumière et d'augmenter la précision des photos nocturnes.

Les capacités de l'appareil photo principal ne se limitent pas à un seul grand capteur. L'appareil comprend également deux capteurs supplémentaires de 50 MP. De plus, les experts d'iQOO ont intégré un système de stabilisation optique avancé de niveau CIPA 5.5. Fait intéressant, le smartphone offre aux utilisateurs la possibilité de créer des photos en direct avec une résolution 4K.

Écran et indicateurs de durabilité

L'apparence et la facilité d'utilisation du smartphone ont également été travaillées à un haut niveau. Selon les rapports précédents, le flagship iQOO 16 sera équipé d'un écran 2K de haute qualité fabriqué par Samsung. Cet écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui garantit une image extrêmement fluide, particulièrement pour les amateurs de jeux.

Répondant aux exigences des utilisateurs modernes, le boîtier de l'appareil a obtenu la norme IP69 de protection contre l'eau et la poussière. De plus, une batterie massive de 8400 mAh est prévue pour assurer son autonomie, garantissant une longue durée de service avec une seule charge.

Spécificités de la tablette iQOO Pad Ultra

Dans le cadre de la présentation, des informations ont également été données sur la tablette phare. L'iQOO Pad Ultra sera équipé d'un écran OLED de 8,8 pouces avec des cadres compacts et fins. Le taux de rafraîchissement de l'écran est également de 165 Hz, et la largeur du cadre est fixée à seulement 2,65 mm.

L'un des éléments les plus intéressants et innovants de la tablette est son système de refroidissement puissant. Un ventilateur actif complet de 30 mm de diamètre sera installé à l'intérieur de l'appareil. Ce ventilateur fonctionne en conjonction avec une chambre à vapeur d'une surface de 12 118 mm², ce qui empêche la surchauffe même lors de charges lourdes prolongées.

Selon des sources officielles, la présentation officielle des flagships iQOO Pad Ultra et iQOO 16 aura lieu à la fin de cette semaine, le 29 septembre. C'est ce jour-là que le prix complet des deux appareils et la date de sortie sur le marché mondial devraient être annoncés.