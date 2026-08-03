La première forte tempête géomagnétique d'août a débuté sur Terre

La sixième tempête géomagnétique depuis le début de l'été et la toute première du mois d'août a été enregistrée sur notre planète. Selon le laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie, une nouvelle éjection de plasma solaire a atteint notre planète, provoquant de brusques changements dans la météo spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Les experts expliquent qu'après l'arrivée de la matière solaire dans l'atmosphère terrestre, son impact s'est intensifié en quelques heures pour se transformer en une tempête géomagnétique à part entière. Selon les premières analyses, l'intensité de ce phénomène naturel est évaluée entre les niveaux G1 (tempête mineure) et G2 (tempête modérée).

Prévisions météo spatiale

Les prévisions préalablement annoncées par les scientifiques ont coïncidé avec le processus réel. Bien que de tels indicateurs d'activité solaire puissent avoir un certain impact sur les réseaux technologiques et les engins spatiaux, les spécialistes soulignent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant.

Actuellement, le niveau d'activité géomagnétique fait l'objet d'une surveillance étroite. Selon les premières évaluations des centres scientifiques, cette tempête magnétique ne durera pas longtemps et la situation devrait bientôt se stabiliser.

Combien de temps durera l'activité géomagnétique

Selon les chercheurs, ces vibrations magnétiques sur Terre devraient durer environ 4 à 6 heures. Ensuite, il est prévu que l'impact du vent solaire diminue progressivement et que le fond géomagnétique revienne à la normale.

Ces phénomènes spatiaux observés tout au long de l'été sont directement liés aux cycles d'activité à la surface du Soleil. Les scientifiques surveillent régulièrement les changements de la météo spatiale et informent en temps opportun la population et les services compétents.