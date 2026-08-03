La première forte tempête géomagnétique d'août a débuté sur Terre

·35·Technologie
La première forte tempête géomagnétique d'août a débuté sur Terre

La sixième tempête géomagnétique depuis le début de l'été et la toute première du mois d'août a été enregistrée sur notre planète. Selon le laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie, une nouvelle éjection de plasma solaire a atteint notre planète, provoquant de brusques changements dans la météo spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Les experts expliquent qu'après l'arrivée de la matière solaire dans l'atmosphère terrestre, son impact s'est intensifié en quelques heures pour se transformer en une tempête géomagnétique à part entière. Selon les premières analyses, l'intensité de ce phénomène naturel est évaluée entre les niveaux G1 (tempête mineure) et G2 (tempête modérée).

Prévisions météo spatiale

Les prévisions préalablement annoncées par les scientifiques ont coïncidé avec le processus réel. Bien que de tels indicateurs d'activité solaire puissent avoir un certain impact sur les réseaux technologiques et les engins spatiaux, les spécialistes soulignent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant.

Actuellement, le niveau d'activité géomagnétique fait l'objet d'une surveillance étroite. Selon les premières évaluations des centres scientifiques, cette tempête magnétique ne durera pas longtemps et la situation devrait bientôt se stabiliser.

Combien de temps durera l'activité géomagnétique

Selon les chercheurs, ces vibrations magnétiques sur Terre devraient durer environ 4 à 6 heures. Ensuite, il est prévu que l'impact du vent solaire diminue progressivement et que le fond géomagnétique revienne à la normale.

Ces phénomènes spatiaux observés tout au long de l'été sont directement liés aux cycles d'activité à la surface du Soleil. Les scientifiques surveillent régulièrement les changements de la météo spatiale et informent en temps opportun la population et les services compétents.

Tempête MagnétiqueActivité SolaireMétéo SpatialeOscillations GéomagnétiquesActualités Scientifiques
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La chute brutale des actions de SpaceX fait perdre 600 milliards de dollars à Elon MuskLa chute brutale des actions de SpaceX fait perdre 600 milliards de dollars à Elon MuskAujourd'hui, 02:29Sam Altman a suggéré de ralentir le développement de l'intelligence artificielleSam Altman a suggéré de ralentir le développement de l'intelligence artificielleAujourd'hui, 01:59Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro MaxLe jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro MaxHier, 23:54Les géants de la tech ont investi plus de 1,1 billion de dollars dans l'AILes géants de la tech ont investi plus de 1,1 billion de dollars dans l'AIHier, 23:28United Airlines refuse d'acheter les avions Boeing 777-9United Airlines refuse d'acheter les avions Boeing 777-9Hier, 22:53xAI va démonter progressivement les turbines à gaz du centre de données ColossusxAI va démonter progressivement les turbines à gaz du centre de données ColossusHier, 22:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement