Энг безбет бурж қайси эканини биласизми? Рейтингда кутилмаган етакчи бор...
Кимдир гапини ўйлаб айтади, яна кимдир ҳақиқатни юзингизга тик қараб айтишдан ҳеч қачон тортинмайди. Кўнгилочар астрологик талқинда буржлар айнан шу хусусият — дадиллик, тўғрисўзлик ва баъзан сурбетлик даражаси бўйича таққосланди.
Рейтингнинг қуйи қисмида мулойим ва эҳтиёткор буржлар жойлашган. Юқори поғоналарга кўтарилган сари эса гапни айлантирмайдиган, мақсад йўлида тўсиқларни тан олмайдиган характерлар пайдо бўлади.
Балиқлар — 0 фоиз
Балиқлар рейтингда энг сокин бурж сифатида кўрсатилган. Улар одатда бошқаларнинг ҳис-туйғуларини инобатга олади ва кескин гап билан кимнидир хафа қилишдан қочади.
Ҳатто норози бўлса ҳам, Балиқлар кўпинча вазиятни жанжалсиз ҳал қилишга уринади. Шу боис уларнинг «безбетлиги» кўпи билан хаёлида ёки тушида намоён бўлиши мумкин.
Қисқичбақа — 5 фоиз
Қисқичбақалар ҳиссиётчан ва яқинларига боғланган инсонлар сифатида талқин қилинади. Улар қўпол гапнинг бошқа одамга қандай таъсир қилишини олдиндан ўйлаб кўради.
Бироқ уларнинг сокинлиги заифлик дегани эмас. Қисқичбақа узоқ вақт жим туриши мумкин, аммо оиласи ёки қадрли инсонига тегилса, кутилмаган даражада қатъий жавоб қайтаради.
Қовға — 10 фоиз
Қовға буржи вакиллари ғайриоддий фикрлари ва мустақил дунёқараши билан ажралиб туради. Улар бошқаларнинг фикрига мослашишга мажбур эмаслигини яхши билади.
Шунга қарамай, Қовға одатда қўполликни эмас, мантиқий масофани танлайди. У ғалати туюлиши мумкин, лекин атайлаб безбетлик қилиш унга хос эмас.
Тарози — 20 фоиз
Тарозилар хушмуомалалик ва муроса қилиш маҳорати билан танилган. Улар ҳатто кескин фикрни ҳам шундай мулойим тарзда айтиши мумкинки, суҳбатдош ранжиганини сезмай қолади.
Уларнинг асосий қуроли — ширин табассум ва дипломатия. Тарози безбетлик қилса ҳам, уни одобли иборалар орасига яширишни билади.
Паризод — 30 фоиз
Паризод буржи тартиб, маданият ва назорат билан боғланади. Улар одамлар олдида ўзини тутишни яхши билади ва ортиқча қўполликни тарбиясизлик деб қабул қилиши мумкин.
Бироқ Паризоднинг танқидлари баъзан оғриқли чиқади. Чунки у камчиликни жуда тез пайқайди ва ҳақиқатни аниқ далиллар билан тушунтириб беради.
Тоғ эчкиси — 40 фоиз
Тоғ эчкиси гапни безатишдан кўра, масаланинг моҳиятини айтишни афзал кўради. Унинг тўғрисўзлиги баъзи одамларга совуққонлик ёки сурбетликдек кўриниши мумкин.
Аслида бу бурж вакили кўпинча вақтни беҳуда сарфлашни истамайди. Агар қарор қабул қилинган бўлса, у бошқаларнинг норозилигига қарамай ҳаракатни давом эттиради.
Буқа — 50 фоиз
Буқа рейтингнинг қоқ ўртасидан жой олди. У одатда сокин ва босиқ, аммо ўз фикридан қайтариш жуда қийин.
Бу буржнинг «безбетлиги» баланд овоз ёки қўпол ибораларда эмас, балки ўжарликда кўринади. Ҳамма қарши бўлса ҳам, Буқа ўзини ҳақ деб билган йўлдан боради.
Эгизаклар — 60 фоиз
Эгизаклар гапириш, ҳазиллашиш ва суҳбатдошни ўз таъсирига олишни яхши билади. Улар вазиятга қараб жуда мулойим ҳам, ўта кескин ҳам бўлиши мумкин.
Муаммо шундаки, Эгизаклар баъзан ҳазил билан жиддий гап ўртасидаги чегарани босиб ўтади. Кейин эса барчасини «шунчаки ҳазил эди» деган жумла билан юмшатишга уринади.
Чаён — 70 фоиз
Чаён очиқдан-очиқ сурбетлик қилишдан кўра, вазиятни ичидан бошқаришни афзал кўради. У инсонларни яхши кузатади, заиф нуқталарни эслаб қолади ва керакли пайтда улардан фойдаланиши мумкин.
Бу буржнинг асосий фарқи — у шошмайди. Чаён жим турган бўлса ҳам, вазиятни назорат қилмаяпти дегани эмас.
Ўқотар — 80 фоиз
Ўқотар ҳақиқатни безатиб ўтиришни ёқтирмайди. Унингча, очиқ гапириш хафа қилишдан кўра муҳимроқ.
Шу сабабли Ўқотарнинг оддий фикри бошқаларга қўпол туюлиши мумкин. У қулай фурсатни кутади ва кейин барча гапни яширмай юзингизга айтади.
Қўй — 90 фоиз
Қўй буржи қарор қабул қилишда узоқ иккиланиб ўтирмайди. У аввал ҳаракат қилади, кейин натижасини ўйлаши мумкин.
Мақсад олдида турганида одоб қоидалари ёки бошқаларнинг норозилиги иккинчи ўринга тушиб қолади. Қўйнинг кучли томони ҳам, асосий муаммоси ҳам — унинг ўта тўғридан-тўғри ҳаракат қилишидир.
Арслон — 100 фоиз
Кўнгилочар рейтингнинг биринчи поғонаси Арслонга берилган. У ўз қадрини яхши билади, эътибор марказида бўлишдан қўрқмайди ва фикрини ишонч билан ҳимоя қилади.
Арслон мақсадни кўрса, йўлидаги деворларни ҳам бузиб ўтишга тайёр. Унинг характерида жозиба, дадиллик ва ўзига бўлган юқори ишонч бирлашади. Бироқ бу хусусиятлар назорат қилинмаса, атрофдагилар уни такаббур ёки ҳаддан ташқари сурбет деб қабул қилиши мумкин.
Буржлар рейтинги
Ўрин
Бурж
«Безбетлик» даражаси
1
Арслон
100%
2
Қўй
90%
3
Ўқотар
80%
4
Чаён
70%
5
Эгизаклар
60%
6
Буқа
50%
7
Тоғ эчкиси
40%
8
Паризод
30%
9
Тарози
20%
10
Қовға
10%
11
Қисқичбақа
5%
12
Балиқлар
0%
Безбетликми ёки кучли характерми?
Бир хил хатти-ҳаракат турли одамлар томонидан турлича қабул қилинади. Кимдир тўғрисўзликни жасорат деб баҳоласа, бошқаси уни қўполлик деб ҳисоблаши мумкин.
Шу сабабли рейтингдаги юқори фоиз ҳар доим салбий хусусиятни англатмайди. Дадиллик, ўз фикрини ҳимоя қилиш ва бошқаларнинг босимига берилмаслик тўғри бошқарилса, кучли характер белгисига айланади.
Астрология эса инсон характерини илмий асосда белгилайдиган усул эмас. Тарбия, шахсий тажриба, муҳит ва инсоннинг ўз устида ишлаши унинг муомаласига буржидан кўра кўпроқ таъсир кўрсатади.
Сизнинг буржингиз рейтингдаги ўрнига ҳақиқатан ҳам мос келдими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…