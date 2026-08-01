Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
АҚШнинг Орегон штати соҳилларида одатда фақат океаннинг чуқур қатламларида яшайдиган ва «каннибал балиқ» номи билан танилган ноёб денгиз жонзоти топилди. Мутахассисларни ҳайратга солган энг қизиқ жиҳат эса унинг ошқозонидан чиққан ўлжалар бўлди.
Маълум қилинишича, узунлиги қарийб 1,5 метрга тенг бўлган Longnose lancetfish (узун буринли ланцетбалиқ) 22 апрель куни Орегон соҳилига чиқиб қолган. Бу тур ушбу ҳудудда жуда кам учрайди ва аксарият ҳолларда бундай ҳолатда топилмайди.
Соҳилга келган жонзот ҳақида хабар олган Seaside Aquarium мутахассислари уни ўрганиш учун зудлик билан воқеа жойига етиб борди. Текширув давомида балиқнинг ошқозонидан бутун калмарлар ҳамда ҳали ҳазм бўлмаган бошқа балиқлар чиққани аниқланди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу тур ҳатто ўз турдошларини ҳам ейиши билан машҳур. Шу боис унга «каннибал балиқ» деган ном берилган. У, шунингдек, океаннинг қуёш нури деярли етмайдиган «алacakаранғу зона»сида яшагани учун «Twilight Zone fish» деб ҳам аталади.
Ташқи кўриниши барракудага ўхшайдиган ушбу йиртқич ўткир қозиқсимон тишлари билан ажралиб туради. Аквариум мутахассиси Тиффани Бутнинг айтишича, Орегон соҳилларида бир йилда атиги бир неча марта шундай балиқ учрайди. Бироқ уларни бутун ҳолатда топиш жуда қийин.
Бунга сабаб, ланцетбалиқнинг танаси желесимон юмшоқ гўштдан иборат бўлиб, денгиз қушлари уни тезда еб кетади. Шунинг учун ҳам янги ва шикастланмаган ҳолатда топилган намуна олимлар учун катта омад ҳисобланди.
Мутахассислар ушбу ноёб жонзот океаннинг чуқур қисмидаги ҳаёт ҳақида янада кўпроқ маълумот олиш имконини беришини таъкидламоқда. Унинг соҳилга чиқиб қолиши эса ҳанузгача олимлар учун тўлиқ изоҳланмаган ҳодисалардан бири бўлиб қолмоқда.
…