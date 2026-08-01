Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди

·0·Дунё
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди

АҚШнинг Орегон штати соҳилларида одатда фақат океаннинг чуқур қатламларида яшайдиган ва «каннибал балиқ» номи билан танилган ноёб денгиз жонзоти топилди. Мутахассисларни ҳайратга солган энг қизиқ жиҳат эса унинг ошқозонидан чиққан ўлжалар бўлди.

Маълум қилинишича, узунлиги қарийб 1,5 метрга тенг бўлган Longnose lancetfish (узун буринли ланцетбалиқ) 22 апрель куни Орегон соҳилига чиқиб қолган. Бу тур ушбу ҳудудда жуда кам учрайди ва аксарият ҳолларда бундай ҳолатда топилмайди.

Соҳилга келган жонзот ҳақида хабар олган Seaside Aquarium мутахассислари уни ўрганиш учун зудлик билан воқеа жойига етиб борди. Текширув давомида балиқнинг ошқозонидан бутун калмарлар ҳамда ҳали ҳазм бўлмаган бошқа балиқлар чиққани аниқланди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу тур ҳатто ўз турдошларини ҳам ейиши билан машҳур. Шу боис унга «каннибал балиқ» деган ном берилган. У, шунингдек, океаннинг қуёш нури деярли етмайдиган «алacakаранғу зона»сида яшагани учун «Twilight Zone fish» деб ҳам аталади.

Oq va qora sirtlarda baliq organlari va dengiz mahsulotlari bo'laklari yotibdi.

Ташқи кўриниши барракудага ўхшайдиган ушбу йиртқич ўткир қозиқсимон тишлари билан ажралиб туради. Аквариум мутахассиси Тиффани Бутнинг айтишича, Орегон соҳилларида бир йилда атиги бир неча марта шундай балиқ учрайди. Бироқ уларни бутун ҳолатда топиш жуда қийин.

Бунга сабаб, ланцетбалиқнинг танаси желесимон юмшоқ гўштдан иборат бўлиб, денгиз қушлари уни тезда еб кетади. Шунинг учун ҳам янги ва шикастланмаган ҳолатда топилган намуна олимлар учун катта омад ҳисобланди.

Мутахассислар ушбу ноёб жонзот океаннинг чуқур қисмидаги ҳаёт ҳақида янада кўпроқ маълумот олиш имконини беришини таъкидламоқда. Унинг соҳилга чиқиб қолиши эса ҳанузгача олимлар учун тўлиқ изоҳланмаган ҳодисалардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди 13 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди Бугун, 11:48Киев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиКиев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиБугун, 11:47Йўлбарсга ёлғиз қарши чиққан келин қайнонасининг ҳаётини сақлаб қолдиЙўлбарсга ёлғиз қарши чиққан келин қайнонасининг ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:32Қуруқликка чиқиб қолган акула яна океанга қайтарилдиҚуруқликка чиқиб қолган акула яна океанга қайтарилдиБугун, 11:22Интернетда янги тренд: болаларнинг хира селфилари оммалашмоқдаИнтернетда янги тренд: болаларнинг хира селфилари оммалашмоқдаБугун, 10:39АҚШ мудофаасида революция: илк Fury автоном жанговар самолёти йиғилди!АҚШ мудофаасида революция: илк Fury автоном жанговар самолёти йиғилди!Бугун, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда