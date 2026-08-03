Ислом Махачев Иан Гаррини нечанчи раундда мағлуб этмоқчи эканини айтди
UFC’нинг ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачев Иэн Мачадо Гэррига қарши биринчи титул ҳимояси олдидан кескин баёнот берди. Доғистонлик жангчи рақибини уч раунд ичида муддатидан олдин мағлуб этишини айтиб, ўз олдига янада катта мақсад — UFC тарихидаги энг буюк спортчилардан бирига айланиш вазифасини қўйганини таъкидлади.
Бу баҳсда фақат чемпионлик камари эмас, тарихий рекорд ҳам ўртага қўйилади. Махачев ҳозир Андерсон Силва билан бирга UFC’даги энг узоқ ғалабали серия — 16 та кетма-кет ғалаба рекордига эгалик қилмоқда. Гэрри устидан ғалаба уни якка пешқадамга айлантиради.
«Мен дунёдаги энг яхши жангчиман»
Махачев жанг олдидан ўз кучига ишончини яширмади. У ҳозирги натижалар билан чекланмасдан, бутун спорт тарихида алоҳида ўрин эгаллашни мақсад қилганини билдирди.
«Мен дунёдаги энг яхши жангчиман, аммо бу спорт тарихидаги энг буюк жангчига айланишни истайман. Андерсон Силванинг рекордини янгилаш учун Иэн Гэррини мағлуб этишим керак».
Чемпионнинг фикрича, навбатдаги натижа шунчаки статистикадаги 17-ғалаба бўлиб қолмайди. У серияни янада узайтириш ва янги вазн тоифасида ҳам узоқ муддат ҳукмронлик қилишни режалаштирмоқда.
Махачев ҳозир UFC’нинг вазн тоифасидан қатъи назар энг яхши жангчилар рейтингида биринчи ўринда турибди. Унинг профессионал рекорди 28 та ғалаба ва битта мағлубиятдан иборат.
Андерсон Силванинг рекорди қандай янгиланади?
Андерсон Силва 2006–2012 йиллар оралиғида UFC’да кетма-кет 16 та жангда ғалаба қозонган. Бу натижа узоқ вақт давомида ташкилот тарихидаги энг юқори кўрсаткич бўлиб келди.
Махачев 2025 йил ноябрида Жек Делла Маддаленани мағлуб этиб, Силванинг рекордига тенглашганди. Шу баҳсда у ярим ўрта вазн камарини ҳам қўлга киритиб, икки вазн тоифасида UFC чемпиони бўлган.
Гэррига қарши ғалаба натижасида:
Кўрсаткич
Натижа
Ҳозирги серия
16 та ғалаба
Андерсон Силва рекорди
16 та ғалаба
Гэрри мағлуб этилса
17 та ғалаба
Натижа
UFC тарихида якка рекорд
Бироқ Махачев учун бу рекорднинг ўзи етарли эмас. Унинг баёнотидан маълум бўлишича, чемпион ўз меросини фақат ғалабалар сони билан эмас, янги дивизиондаги титул ҳимоялари орқали ҳам мустаҳкамламоқчи.
«Уни босим остида ушлайман»
Махачев рақибига қарши режасини ҳам яширмади. У Гэррига эркин ҳаракатланиш имконини бермасдан, доимий босим ўтказиш, уни партерда назорат қилиш ва жисмонан чарчатишни режалаштирмоқда.
«Уни доимий босим остида ушлайман, назорат қиламан, чарчатаман ва муддатидан олдин мағлуб этаман. UFC 330 турнирида мен Иэн Гэррини уч раунд ичида енгаман».
Бу режа Махачевнинг одатий услубига мос: у рақибни тўсиққа қисиш, тейкдаунлар орқали ерга ўтказиш ва юқоридан назорат қилишда жуда самарали ҳаракат қилади.
Бироқ Гэрри узоқ масофани сақлаш, оёқда тез ҳаракатланиш ва қарши зарбалар бериш қобилияти билан ажралиб туради. Шу сабаб жангдаги асосий тактик кураш Махачев масофани қисқартира оладими ёки ирландиялик даъвогар баҳсни тик ҳолатда ушлаб қоладими, деган савол атрофида кечади.
Гэррини оддий даъвогар деб бўлмайди
Иэн Мачадо Гэрри UFC ярим ўрта вазн рейтингида биринчи ўринни эгаллаб турибди. Унинг профессионал рекорди 17 та ғалаба ва битта мағлубиятдан иборат. Ирландиялик спортчи 7 та жангни нокаут, биттасини эса оғриқли ёки бўғувчи усул билан якунлаган.
Гэрри сўнгги учта баҳсида ғалаба қозонган. UFC унинг Карлос Пратес, Майкл Пейж ва собиқ чемпион Белал Муҳаммад устидан эришган натижаларини чемпионлик имкониятига олиб келган асосий омиллар сифатида қайд этган.
Махачев ҳам рақибини янги авлоднинг оч ва мақсадли вакили деб атади:
«Унда ғалабага чанқоқлик бор, UFC чемпиони бўлишни хоҳлайди. Аммо мен ҳар жиҳатдан устунман».
Гэррининг фаолиятидаги ягона мағлубият Шавкат Раҳмоновга қарши беш раундлик яқин баҳсда қайд этилган. Шундан кейин ирландиялик жангчи яна ғалабали йўлга қайтиб, дивизионнинг биринчи рақамли даъвогарига айланди.
Махачевнинг биринчи ҳимояси
UFC 330 турнири 15 август куни АҚШнинг Филадельфия шаҳридаги Xfinity Mobile Arena’да бўлиб ўтади. Вақт фарқи сабаб асосий жанг Ўзбекистонда 16 август кунига тўғри келади.
Бу Махачевнинг ярим ўрта вазн камарини қўлга киритганидан кейинги биринчи ҳимояси бўлади.
Жанг тафсилоти
Маълумот
Турнир
UFC 330
Жанг
Ислом Махачев — Иэн Мачадо Гэрри
Мақом
Ярим ўрта вазн чемпионлик баҳси
АҚШдаги сана
15 август
Ўзбекистон вақтида
16 август
Манзил
Филадельфия, АҚШ
Махачевнинг прогнози
Уч раунд ичида ғалаба
Тарихий кеча олдидан катта ваъда
Махачевнинг Гэррини уч раундда мағлуб этиш ҳақидаги баёноти жанг олдидан босимни янада оширди. Энди чемпион фақат ғалаба қозониши эмас, ўз прогнозини октагонда амалга ошириши ҳам кутилмоқда.
Агар у ваъдасини бажарса, бир кечанинг ўзида учта муҳим натижага эришади: камарини биринчи марта ҳимоя қилади, Гэррининг чемпионлик орзусини тўхтатади ва Андерсон Силванинг тарихий рекордини янгилайди.
Бироқ Гэрри учун ҳам бу фаолиятидаги энг катта имконият. У Махачевнинг ғалабали сериясига нуқта қўйса, UFC’даги кучлар нисбатини бир кечада ўзгартириб юбориши мумкин.
Сизнингча, жанг ҳақиқатан ҳам уч раунд ичида якунланадими ёки Гэрри чемпионни беш раундлик оғир синовга мажбур қиладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…