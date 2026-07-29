Ер тезроқ айлана бошладими? Тарихдаги энг қисқа кунлардан бири аниқланди

·54·Дунё
Ер тезроқ айлана бошладими? Тарихдаги энг қисқа кунлардан бири аниқланди

Олимларнинг маълум қилишича, 2026 йил июль ойида Ер сўнгги йиллардаги энг қисқа кунлардан бирини бошдан кечирди. Бу ҳодиса сайёрамизнинг ўз ўқи атрофидаги айланиш тезлиги одатдагидан бироз юқори бўлгани билан изоҳланмоқда.

Мутахассислар ҳисоб-китобларига кўра, мазкур кунда Ер бир марта тўлиқ айланишни одатий 24 соатдан тахминан 0,65 миллисекунд тезроқ якунлади. Бу фарқ инсон томонидан сезилмайди, чунки у сониянинг мингдан бир қисмига тенг. Бироқ бундай ўзгаришлар юқори аниқликда ишлайдиган вақт тизимлари учун аҳамиятли ҳисобланади.

Олимлар таъкидлашича, Ернинг айланиш тезлиги доим бир хил бўлмайди. У атмосферадаги жараёнлар, океан оқимлари, Ойнинг тортиш кучи ва сайёрамиз ички қатламларида кечадиган табиий жараёнлар таъсирида оз миқдорда ўзгариб туради. Шунинг учун кун давомийлиги баъзан бир неча миллисекундга қисқариши ёки узайиши мумкин.

Мутахассислар 2020 йилдан буён Ернинг айланишида бир нечта шундай тезлашиш ҳолатлари кузатилаётганини қайд этмоқда. Аммо бу Ернинг доимий равишда тезроқ айлана бошлаганини англатмайди. Аксинча, узоқ муддатли нуқтаи назардан олиб қаралганда, сайёрамизнинг айланиши аста-секин секинлашиб бормоқда. Ҳозирги тезлашишлар эса қисқа муддатли табиий ўзгаришлар сифатида баҳоланмоқда.

Бундай кичик фарқлар оддий инсон ҳаётига деярли таъсир қилмайди. Бироқ GPS навигацияси, сунъий йўлдошлар, телекоммуникация тармоқлари ва атом соатлари каби юқори аниқликни талаб қиладиган тизимларда ҳатто миллисекундлар ҳам катта аҳамиятга эга. Шу сабабли халқаро вақт хизмати Ер айланишини мунтазам кузатиб боради ва зарур ҳолларда вақт ҳисобини мувофиқлаштириш чораларини кўради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаЭгасининг қабрини ойлардан бери тарк этмаётган мушук барчага ўрнак бўлмоқдаБугун, 05:19АҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганАҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганБугун, 05:102029 йилда миллиардлаб инсон Апофис астероидини кўз билан кўради2029 йилда миллиардлаб инсон Апофис астероидини кўз билан кўрадиБугун, 01:06Археологлар 500 минг йиллик фил суягидан ясалган болғани аниқладиАрхеологлар 500 минг йиллик фил суягидан ясалган болғани аниқладиБугун, 01:02«СМЕРШ» бўлинмаси ташкил этилди: Қрим ва Новороссияда янги махсус отряд иш бошлайди«СМЕРШ» бўлинмаси ташкил этилди: Қрим ва Новороссияда янги махсус отряд иш бошлайдиБугун, 00:01Қамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиҚамоқдан қутулиш учун урушда қатнашган қашқадарёлик жароҳат билан Ўзбекистонга қайтдиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда