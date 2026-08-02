Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...

·45·Фойдали
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Қисқача

Халқона қарашларда тананинг турли қисмларидаги холлар етакчилик, омад, саёҳат ёки сабр каби турли хусусиятлар билан боғланса-да, бу талқинлар илмий ташхис емас. Холнинг қаерда жойлашгани инсоннинг келажаги ёки характерини ишончли белгилаб бермайди. Тиббий нуқтайи назардан холнинг жойлашуви емас, унинг ташқи кўриниши ва вақт ўтиши билан қандай ўзгараётгани муҳим аҳамиятга ега.

Пешона, ёноқ ёки кафтдаги хол инсоннинг характери ва тақдири ҳақида нимадир айтиши мумкинми? Халқона қарашларда тананинг ҳар бир қисмидаги белгига алоҳида маъно берилган: бири етакчилик рамзи саналса, бошқаси омад, саёҳат ёки оилавий барқарорлик билан боғланган.

Бироқ бу талқинлар илмий ташхис эмас. Холнинг жойлашуви инсоннинг келажаги ёки характерини ишончли белгилаб бермайди. Шунга қарамай, асрлар давомида шаклланган ушбу қарашлар қизиқ рамзий маъноларни сақлаб қолган.

1. Пешонадаги хол — етакчилик ва обрў рамзи

Халқона талқинга кўра, пешонасида холи бор инсон мустақил қарор қабул қилишга ва бошқаларни ортидан эргаштиришга мойил бўлади.

Бундай одамларга одатда қуйидаги хусусиятлар нисбат берилади:

  • етакчилик қобилияти;

  • кучли ирода;

  • жамоада обрў қозониш;

  • катта мақсадлар сари интилиш.

Пешона ақл ва тафаккур билан боғлангани сабабли, бу ердаги хол юқори мавқега эришиш белгиси сифатида ҳам талқин қилинади.

2. Ёноқдаги хол — жозиба ва эътибор белгиси

Ёноқдаги хол гўзаллик, жозибадорлик ва одамлар диққатини жалб қилиш қобилияти билан боғланади.

Бундай инсонлар жамиятда тез танилиши, мулоқотда очиқ бўлиши ва атрофдагиларда кучли таассурот қолдириши мумкин, деган қараш мавжуд.

Лекин ташқи жозиба ҳар доим ҳам енгил характерни англатмайди. Халқона талқинларда ёноқдаги хол эгаси ҳиссиётли ва муносабатларга жиддий ёндашадиган инсон сифатида ҳам тасвирланади.

3. Иякдаги хол — сабр ва оилага садоқат

Иякдаги хол барқарорлик, масъулият ва сабр-тоқат рамзи ҳисобланади.

Бундай инсонлар:

  • бошланган ишни охирига етказишга;

  • оила манфаатини устун қўйишга;

  • қийинчилик олдида ортга чекинмасликка;

  • ваъдасида туришга мойил, деб талқин қилинади.

Улар ҳиссиётларини ҳар доим ҳам очиқ кўрсатмаслиги мумкин. Бироқ яқинларига боғланса, муносабатни асраш учун катта масъулиятни ўз зиммасига олади.

4. Бўйиндаги хол — овоз ва ижодий истеъдод

Халқона қарашларда бўйиндаги хол ёқимли овоз, мусиқага қизиқиш ва ижодкорлик билан боғланган.

Бу белгининг эгалари қўшиқ айтиш, нотиқлик, саҳна ёки бошқа ижодий йўналишларга мойил бўлиши мумкин, деб ҳисобланган.

Бўйин ақл билан қалбни боғловчи қисм сифатида кўрилгани учун, бу хол фикр ва ҳиссиётни чиройли ифода қилиш рамзи деб ҳам талқин қилинади.

5. Кафтдаги хол — меҳнат билан топилган омад

Кафтдаги хол пул, меҳнатсеварлик ва ўз кучи билан муваффақиятга эришиш белгиси сифатида тасвирланади.

Талқинга кўра, бундай одамлар тайёр имкониятни кутиб ўтирмайди. Улар омадни ҳаракат, меҳнат ва қатъият орқали яратади.

Шу билан бирга, кафт ёки бармоқлардаги ҳар қандай янги ёки ўзгараётган доғга фақат рамз сифатида қараш керак эмас. Меланома кафт, товон ва тирноқ ости каби кутилмаган жойларда ҳам пайдо бўлиши мумкин.

6. Киндик яқинидаги хол — фаровонлик ва тўкинчилик

Киндик атрофидаги хол моддий барқарорлик, қулай турмуш ва хонадондаги тўкинчилик билан боғланади.

Халқона талқинларда бу инсонлар:

  • яхши яшашга интилади;

  • уй ва оила қулайлигини қадрлайди;

  • маблағни бошқаришни билади;

  • осойишта муҳит яратишга ҳаракат қилади.

Бироқ фаровонлик бу ерда фақат пул маъносида эмас. Хотиржам оила, мустаҳкам муносабат ва ўзини хавфсиз ҳис қилиш ҳам шу рамзга киритилади.

7. Орқадаги хол — синовлардан кейинги куч

Орқадаги хол инсоннинг қийинчиликларга чидамлилиги ва ҳаёт синовларидан кейин яна тиклана олиш қобилияти билан боғланган.

Бундай одамлар бошқаларга кўринмайдиган масъулиятни кўтариши, оғир вазиятларда ҳам ички кучини сақлаб қолиши мумкин, деб талқин қилинади.

Орқадаги холларни мустақил кузатиш қийин. Дерматологлар танани текширишда қўл ойнасидан фойдаланиш ёки яқин инсондан ёрдам сўрашни тавсия қилади.

8. Оёқдаги хол — саёҳат ва доимий ҳаракат

Оёқдаги хол бир жойда узоқ қолмайдиган, янги манзиллар ва тажрибаларни излайдиган инсонлар белгиси сифатида қаралади.

Уларга қуйидаги сифатлар нисбат берилади:

  • саёҳатга қизиқиш;

  • ўзгаришдан қўрқмаслик;

  • янги муҳитга тез мослашиш;

  • фаол ва ҳаракатчан ҳаёт тарзи.

Бироқ товон, бармоқлар ораси ва тирноқ атрофидаги доғларни ҳам вақти-вақти билан текшириш муҳим. Теридаги хавфли ўзгаришлар фақат қуёш кўп тушадиган жойларда пайдо бўлмайди.

9. Қулоқдаги хол — билим ва нозик маъноларни англаш

Қулоқдаги хол яхши эшитишдан кўра кенгроқ рамзий маънога эга. У билимга қизиқиш, одамларни тинглаш ва айтилмаган маъноларни тушуниш қобилияти билан боғланган.

Халқона қарашга кўра, бундай инсонлар:

  • кузатувчан;

  • сир сақлай оладиган;

  • янги билимга очиқ;

  • одамларнинг кайфиятини тез англайдиган бўлади.

Улар гапиришдан олдин тинглашни афзал кўриши ва шу орқали бошқалар сезмаган жиҳатларни пайқаши мумкин.

Хол ҳақидаги энг муҳим ҳақиқат бошқа

Танадаги холнинг қаерда жойлашгани характерни илмий жиҳатдан белгилаб бермайди. Тиббий нуқтаи назардан унинг жойи эмас, ташқи кўриниши ва вақт ўтиши билан қандай ўзгараётгани муҳим.

Одатий хол кўпинча бир хил рангли, юмалоқ ёки овал шаклда бўлади ва узоқ вақт давомида сезиларли ўзгармайди. Янги пайдо бўлган ёки бошқа холлардан кескин фарқ қиладиган доғни эса шифокорга кўрсатиш зарур.

ABCDE қоидаси: қайси ўзгаришлар хавфли бўлиши мумкин?

Дерматологлар шубҳали холларни баҳолаш учун ABCDE қоидасидан фойдаланади:

  • A — асимметрия: холнинг бир ярми иккинчисига ўхшамайди;

  • B — чегара: четлари нотекис, хира ёки узилиб кетган;

  • C — ранг: бир хол ичида бир нечта ранг мавжуд;

  • D — диаметр: кўпинча 6 миллиметрдан катта, аммо хавфли хол кичикроқ ҳам бўлиши мумкин;

  • E — ўзгариш: ўлчами, шакли, ранги ёки кўриниши вақт ўтиши билан ўзгармоқда.

Қичишадиган, оғрийдиган, қонайдиган ёки битмайдиган хол ҳам текширувни талаб қилади. Меланома эрта аниқланганда даволаш имконияти анча юқори бўлади.

Тақдирни эмас, ўзгаришни кузатинг

Холлар ҳақидаги халқона талқинлар қизиқ ва баъзан инсоннинг характерига мос келгандек туюлиши мумкин. Аммо уларни ҳақиқат ёки тиббий хулоса сифатида қабул қилиш тўғри эмас.

Хол сиз ҳақингизда рамзий ҳикоя айтиши мумкин. Лекин у шакли, ранги ёки ўлчамини ўзгартирса, буни «тақдир белгиси» деб кутиб ўтириш эмас, дерматологга кўрсатиш керак.

Сизнинг холингиз қайси талқинга тўғри келди? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган кунингизда яширинган «ҳимоя кучи»: сизни қайси куч асрайди?Туғилган кунингизда яширинган «ҳимоя кучи»: сизни қайси куч асрайди?Бугун, 20:03Туғилган кунингиз муҳаббатда нимани кутишингизни кўрсатадими?Туғилган кунингиз муҳаббатда нимани кутишингизни кўрсатадими?Бугун, 18:25100 ёшли бобонинг 7 одати: бойлик қаердан бошланади?100 ёшли бобонинг 7 одати: бойлик қаердан бошланади?Бугун, 13:48Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?Бугун, 13:38Нега чақалоқ кам ухлайди? Мутахассис асосий сабабларни тушунтирдиНега чақалоқ кам ухлайди? Мутахассис асосий сабабларни тушунтирдиБугун, 12:59Туғилган санага қараб муваффақият формуласи: сизнинг рақамингиз нима дейди?Туғилган санага қараб муваффақият формуласи: сизнинг рақамингиз нима дейди?Бугун, 12:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Сизга қандай инсон мос? Туғилган кунингиз орқали билиб олинг
Сизга қандай инсон мос? Туғилган кунингиз орқали билиб олинг
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?